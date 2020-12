Los mejores churros, los de Ronco Tovar en el Casar

27 vueltas al sol darán el próximo 31 de diciembre. Ese día de 1993, a las seis de la tarde, Vicente Ronco y su hijo Jesús Ronco Tovar, decidieron abrir en el Casar de Cáceres su negocio. Entonces hacía año y medio aproximadamente que el municipio se había quedado sin churrería. Rosa, la mujer de Vicente, le insistió en que podía ser una buena salida. Jamás habían cocinado un churro, pero después del primero eso ha sido un no parar y un éxito. «Yo no tenía ni idea de churros. No había visto una churrería nunca y empezamos, contratamos a un señor para que nos enseñara los primeros pasos y hasta hoy», cuenta Vicente.

En la calleja La Charca, Rosa había heredado de su padre un tinado donde se criaban cochinos, varias ovejas y un perro. Ese fue el lugar elegido para empezar una nueva forma de vida. «El primer día que nos pusimos a funcionar no funcionaba nada. ¡Un 31 de diciembre por la tarde!, no sabemos por qué ni por qué no, hasta que vino de nuevo el electricista y el fontanero, y comenzamos con la producción», explica entre risas Jesús, todo amabilidad, un gran relaciones públicas que nos atiende en la terraza de su churrería.

Quedaban pocas horas para el cotillón aquel primer día, aunque la gente del pueblo no lo dudó y acudió a su negocio familiar, que empezó con cuatro mesas y ahora tiene 12. Hasta el Casar se desplazan en la actualidad ciclistas, corredores, moteros, mucha gente de Cáceres. «Lo mejor que tenemos es la clientela», aseguran con bastante orgullo.

¿La receta del churro es personal e intransferible? Padre e hijo responden: «Hay dos secretos para que salgan buenos, tratar muy bien el aceite de girasol, que esté limpio, claro y con la temperatura adecuada. Y acertar con la masa, que lleva harina, agua, sal y un poco de levadura. Hay que dejarla en su punto», narran delante de la sartén mientras se ponen frente a la cámara para la foto.

¿Y también cariño y mimo, no? «Por supuesto. Mi padre que es el maestro puede decir, solo mirando, a esta masa le falta esto o aquello», aclaran. Detallan que hay dos clases de churros, el de patata que es el churro fino, y el que se conoce como porra, «aunque su verdadero nombre es jeringo, porque antiguamente se hacían con las jeringuillas que utilizaban los practicantes», rememoran con nostalgia.

Junto a ellos, la otra hija de Vicente, Inmaculada, y sus cuatro trabajadores: Gonzalo, Javier, Jesús y Vicente, más uno extra para los fines de semana: Chato. Todos han convertido la churrería en un importante referente, que destaca además por sus tostadas de tortilla y bacon, que fue una idea de Jesús y que arrasa entre los clientes.

En la pandemia

Desde que comenzaron, con Rosa repartiendo churros en el coche por las calles del Casar, se suman unas cuantas de anécdotas: «Por aquí viene numerosos jóvenes después de la discoteca y siempre se portan de lujo. Un día iba mi padre a limpiar las mesas y dice: «‘Oye, se han dejado un par de zapatos’. ¿Un par de zapatos? Así fue. A las pocas horas, a través de las redes una chica me pide que contacte con ella por teléfono para una consulta. Al llamarla me aclara: ‘Mire, que nos hemos dejado allí los zapatos y nos hemos vuelto descalzas’. ‘¿Descalzas y no os habéis dado cuenta hija mía?’. No podía parar de reír. Le contesté: ‘Tranquila, no te preocupes, que cuando tú quieras aquí tienes los zapatos’».

Risas y cuantiosa lucha, como la del covid-19, pandemia que no les ha hecho perder la fe. «Hemos dado desayunos gratis a mucha gente y no dudamos en abrir el 11 de mayo cuando solo se podían hacer pedidos», recuerda Jesús, una de las caras de Ronco Tovar, donde se sirven los sabrosos churros del Casar.