En memoria de los que 'el bicho' se ha llevado

Qué gusto da estar reunidos, mientras el sol asoma por la iglesia de San Bartolomé y se refleja tras las cristaleras. Qué gusto volver a la humanidad de este salón. ‘Ay, si supieran lo que hemos pasado’. Dicen ahora que somos la mejor generación de la historia. Nosotros, los niños de la posguerra, el hambre, el frío y la soledad. Los niños que crecieron sin juguetes ni libros. No entendíamos de letras ni de música, pero nos convertimos en expertos de trabajos inhumanos, sin entender de condiciones dignas ni de frío ni de calor, con la escarcha de los amaneceres sobre nuestra piel, día a día.

El frío de esa Grerá, esos olivos congelados. Y qué calor por ese montón de trigo en los meses de agosto. Fuimos los huérfanos de la guerra que supieron construir su familia desde la casi miseria y el hambre. Fuimos esos padres cuyo único objetivo era que nuestros hijos viviesen mejor que nosotros. Hicimos familia y construimos muros infranqueables con familiares y vecinos: la partida de cartas, el chato de vino, el lavar en el río. Los abrazos, el saber que estábamos. Y qué jolgorio de vez en cuando en la calle del Castillo o en la Puentita o en la Mesones. Y qué agustito al fresco de las noches de verano en la Calle Abajo y en el Ejido Patera. Y en todo el pueblo.

Dicen actualmente que somos la mejor generación de la historia. Pasaron los años: los hijos crecieron. Y las neveras estaban más llenas y al chato de vino ya lo acompañaba el ’cachino’ de tocino. Y la pila en las casas sustituyó el lavar en el río, y los campos estaban más generosos. Y sí, los hijos crecieron y sí encontraron una vida mejor, pero fuera de Zarza la Mayor. Y otra vez las lágrimas. Las maletas, los abrazos de despedida, el viaje de ida sin fecha de vuelta. Y así llegaron nuestros nietos. Y ahora sí: ropa nueva, juguetes, formación...

El paquete lleno de embutidos que viaja desde Zarza la Mayor al norte o al sur. Nietos en la distancia a los que inculcamos el valor infinito de tener un pueblo. Y llega un virus (un bicho malo) y pone punto final a la mejor generación de la historia. Nos estamos yendo. Después de la lucha, la dignidad y el ejemplo, nos estamos yendo solos, sin despedidas, sin el último beso. Nos morimos en mitad de una habitación.

Nosotros, aquí en Zarza la Mayor, podemos gritar y gritamos que sí, que somos la mejor generación de la historia. Porque ha habido pesadillas, pánico de no volver a ver a la familia, muchas lágrimas por teléfono, el pavor que da pensar que una conversación telefónica con tu hijo puede ser la última conversación, el pensar que no volveríamos a escuchar la risa de nuestro nieto, el imaginar que no volveríamos a sentir el calor que da el abrazo de una hija. Porque ha habido dolor, lágrimas, desesperación, terror, pero hemos vencido. Hemos vuelto a vencer. Y ahora queda que la victoria no sea efímera, sino infinita, segura y eterna, porque ya es hora de que nos toque la felicidad que nos merecemos. Y aquí, mientras miramos el Altozano por estas cristaleras, brindamos por nosotros porque ¡somos la mejor generación de la historia! Y desde aquí gritamos: «nos vemos pronto, vecinos».

Pero, aquí en la humanidad de nuestra casa, al lado de los que ya son nuestra familia, recordamos a los que ya no están, a los que ‘el bicho’ se ha llevado. Y, desde esta humanidad, les decimos que forman parte de la mejor generación de la historia. Les decimos gracias por los momentos vividos y por luchar hasta el final, con uñas, dientes y garras. Gracias por la valentía y el ejemplo. Y sí, sí estáis y vais a estar siempre. No habéis perdido la lucha, solo os habéis hecho infinitos. Volad, volad muy alto. Os queremos. Siempre.