Miajadas hace hasta el jueves cribado masivo

Desde hoy y hasta el jueves se realizará un cribado masivo de test de antígenos en coche a vecinos de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas que lo deseen. Los requisitos son ser vecino, no ser actualmente positivo en covid, no estar en cuarentena, no tener síntomas y edad igual o superior a 12 años.

Los test se realizarán en una nave industrial del Polígono Industrial 1º de Mayo de Miajadas, en la calle Forjadores número 7, de 09.00 a 14.00 horas, por orden de llegada y sin necesidad de cita previa.

Es requisito indispensable acudir en coche, donde podrá haber dos personas como máximo, una en la parte delantera y otra en la trasera, para una realización más fácil, así como presentar la tarjeta sanitaria y DNI.