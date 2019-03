El párroco Pablo Román Pandero dará el pregón de la Semana Santa

La Semana Santa trujillana ha sido presentada con algunas novedades en cuanto a su organización y actividades previstas «por motivos que ya todos conocen y que no vamos a mencionar». Así lo ha dado conocer el presidente de la junta de cofradías, Javier Torres, añadiendo que «la Semana Santa de este año va a ser diferente, pero no mejor ni peor, solo diferente». Con ello hace alusión, aunque sin mencionarlo, al hecho de que la Cofradía del Nazareno ya no pertenezca a dicha junta desde hace algunos meses.

Entre las novedades de esta Semana Santa declarada de Interés Turístico Regional destaca una procesión nueva que se celebrará el Viernes Santo, donde la Cofradía del Santo Sepulcro partirá desde el palacio Luis de Chaves a 19.30 horas para incorporarse después a la procesión magna del Santo Entierro. También es destacable el cambio de recorrido del traslado del Cristo del Perdón el Miércoles Santo, ya que en lugar de bajar por la Cuesta Sangre lo hará por detrás de la iglesia San Martín y atravesará la plaza Mayor, para continuar por las calles Hernán Pizarro, Herrero y San Francisco «recuperándose así antiguas tradiciones y recorridos», como ha valorado Javier Torres. Asimismo, hay que destacar el cartel anunciador, que ha sido realizado por el fotógrafo trujillano Daniel Vega y muestra una imagen del Cristo Cautivo.

PREGÓN/ Por otro lado, también se conocen ya algunos detalles sobre el pregón, que este año corre a cargo del capellán y párroco castrense de la ciudad y provincia de Málaga, Pablo Ramón Pandero, «ya que hemos estado en varias ocasiones detrás de él y este año hemos conseguido que sea el pregonero», confiesa Javier Torres. Dicho acto tendrá lugar el 30 de marzo, con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo a la Columna, más conocido como ‘El amarrado’ de Ávila. Ese mismo día serán homenajeadas varias personas que están muy vinculadas a la Semana Santa, como son los párrocos José Conde y Vladimir Sánchez, así como Jesús Íñigo, Ernesto Rozas y Carlos e Ismael Maldonado.

Además de los actos en la ciudad, también se llevará a cabo un acto de hermandad en Coria, donde se presentará la Semana Santa de Trujillo a través de un video realizado por Javier Catalán y otro facilitado por la concejalía de Cultura de Trujillo. Para dicho viaje la junta de cofradías ha fletado un autobús gratuito para los miembros de las cofradías y el traslado de estandartes.

Finalmente, entre los actos más próximos se encuentra el vía crucis previsto para esta tarde en la parroquia de San Francisco, a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo Cautivo. En viernes sucesivos lo realizarán el resto de cofradías y hermandades que hay en la localidad.