La piscina abrirá después de lo previsto por retraso en las obras

Si los trujillanos esperaban darse hoy el primer chapuzón del año en la piscina municipal tendrán que esperar unos días más, o hacerlo en la de Huertas de Ánimas. Y es que, aunque la apertura de las instalaciones estaba prevista para hoy, no ha sido posible dado que no han concluido las obras que se estaban llevando a cabo para sellar el vaso superior que presentaba pérdidas. Las mejoras se vienen llevando a cabo desde hace tiempo «incluso desde el año pasado están previstas», apunta la concejal en funciones responsable, Gema Bernat, aunque hasta que no se ha dispuesto de la ayuda necesaria por parte de la Diputación de Cáceres para hacerlas no ha salido a licitación y se ha procedido a ello.

Aún así, todo apuntaba a que estarían terminadas para hoy, pero la empresa que lleva a cabo la intervención «ha tenido que parar para recibir material que se le había terminado», aseguran fuentes municipales. Aunque la actuación se ha retomado ya, no se descartan tomar medidas contra la empresa responsable del retraso, afirman. Una vez finalizadas las obras, lo siguiente será proceder al llenado de la piscina, lo que hará que la apertura se retrase, aunque las nuevas previsiones consideran que será «en tan solo unos días».

Las instalaciones que sí están a punto desde hoy son las de la pedanía de Huertas de Ánimas. Ambas abrirán de doce de la mañana a nueve de la noche los días laborables y de 11.30 a nueve horas los fines de semana y festivos.