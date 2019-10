El PP insta a la Diputación de Cáceres a desarrollar un nuevo plan de conservación de caminos

El Grupo Popular en la Diputación de Cáceres ha registrado una moción al pleno del próximo jueves para que se ponga en marcha un nuevo Plan Especial de Conservación de Caminos para el arreglo de calzadas municipales de todos los municipios de la provincia.

"Es una realidad que los ayuntamientos no pueden hacer frente al mantenimiento y conservación de todos los caminos de titularidad municipal, ni con fondos propios ni mediante las ayudas que ofrece la Junta de Extremadura", según se desprende del texto de la moción.

El portavoz del PP en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que presentan esta moción porque es "una de las peticiones más solicitadas por los alcaldes, para poder acondicionar y mantener la red de caminos de titularidad municipal".

Según los populares, la mayoría de los ayuntamientos "no disponen de maquinaria", las ayudas son "insuficientes" y no llegan a todos los municipios, existen "limitaciones" en el uso de los materiales a la hora de la conservación de los caminos, y el esfuerzo económico del arreglo conlleva que "no puedan arreglarlos ni mantenerlos".

Para el PP, una red de caminos en perfecto estado "ayuda a la generación de actividad económica, porque son vías de comunicación que vertebran nuestro territorio y facilita el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas".

El plan debe contemplar un plazo de aportación, por parte de los ayuntamientos, de los caminos y kilómetros que pertenecen a su término municipal, así como que los materiales susceptibles de ser utilizados sean decididos por los consistorios, junto con un informe de los técnicos municipales, técnicos mancomunados o de quién disponga cada entidad para elaborar la memoria a desarrollar.

Además, proponen la creación de una comisión de valoración para establecer la "pre-asignación de las cuantías económicas que corresponderían a cada municipio", que tengan plazo para la presentación de memorias donde se incluyen los caminos en los que realizar la intervención, y dotar de "manera suficiente" este plan y que esté en vigor "antes de que finalice el año".