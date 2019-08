El proyecto Mi primer espacio promoverá creatividad y diversión

El Espacio para la Creación Joven de Navalmoral de la Mata acogerá una nueva edición del proyecto denominado Mi Primer espacio con una programación que incluye diversas actividades y talleres. En esta ocasión, el programa irá dirigido a menores de entre 11 y 13 años y se desarrollará desde el 19 hasta el 23 de agosto. Como novedad, el hilo conductor de todas las acciones serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de concienciar en este ámbito. Las plazas estarán limitadas y ya pueden realizarse las inscripciones.

Todas las actividades se desarrollarán de lunes a viernes en horario de mañana, de diez a una. En concreto, los participantes tendrán la oportunidad de apuntarse a actividades relacionadas con el rap, la cocina y la alimentación saludable, dinámicas, reciclaje, juegos tradicionales, talleres DIY (Do It Yourself) o Hazlo tú mismo en los que se pone a prueba la creatividad de los participantes, pero también se trabajará la salud y bienestar de los menores, por la educación de calidad, la acción por el clima y la igualdad de género.

Este programa, promovido por el Instituto de la Juventud de Extremadura, tiene como objetivo principal organizar actividades atractivas para la época estival. En esta edición se pretende dar a conocer las acciones que persiguen los ODS a través de actividades que les resulten interesantes y que promuevan el crecimiento creativo, el emprendimiento y la educación en valores.