El PSOE se opone a la instalación de parques eólicos

Cáceres y provincia tiene el problema en el Sr. Vara que se ha empeñado en destrozar el patrimonio medioambiental de la provincia: - NO A LAS MINAS - NINGUNA. - NO A LOS PARQUES EOLICOS. - NO NUCLEARES. - NO A LA URBNIZACION DE VALDECAÑAS. BASTA YA SR. VARA. Somos muchos los que le hemos votado pero no par destrozar Cáceres.