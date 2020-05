El refugio de animales Turgalium intensifica su labor y consigue la adopción de seis perros en Madrid

El refugio de animales Turgalium sigue llevando a cabo la gestión de sus instalaciones y todas las cuestiones relativas a los animales que se encuentran en ellas, a pesar del Estado de Alarma. De hecho, las labores se han visto intensificadas en este periodo de confinamiento, que los miembros del colectivo han aprovechado para promover los procesos de adopción.

Actualmente, el refugio alberga 46 perros y 12 gatos, cifras que no parecen haberse visto afectadas en las últimas semanas. Desde que empezó el confinamiento se han rescatado 4 cachorros de gato y dos perros, datos similares a otras épocas. De hecho, Mario Gilabert, uno de los responsables del proyecto, celebra que durante este tiempo de confinamiento ha aumentado el número de adopciones. “Hemos encontrado hogar para seis perros en Madrid, algo que alivia, en cierta medida la masificación del refugio”, señala.

El problema, sin embargo, ha aparecido en el momento de trasladar a estos perros con sus nuevas familias, ya que, debido al Estado de Alarma y a las limitaciones en cuanto a desplazamientos, no encuentran la manera de llevar a cabo dicho transporte. “Hemos solicitado ayuda al ayuntamiento, que ha consultado la situación con la consejería de Medio Ambiente, pero no nos han autorizado a realizar el viaje de una persona con los animales”, lamenta Gilabert. El próximo paso que darán será contactar con el subdelegado del gobierno en Cáceres con el fin de obtener una solución.

Debido a este inconveniente, han buscado alternativas basadas en empresas de transporte para poder desplazar a los canes en los próximos días, aunque sin éxito, ya que, dos de ellos son de gran tamaño y no cumplen los requisitos fijados por estas agencias. “Existe la opción de contratar una empresa especializada en transporte de animales, pero es algo que encarece de manera significativa el proceso de adopción y puede hacer que las familias se echen atrás”, comenta Gilabert.

En cualquier caso, el refugio no deja de trabajar en la captación de adoptantes, así, ya existen familias interesadas por perros en Holanda e Inglaterra. “Hay que tener en cuenta que las labores de un refugio de animales no solo se contextualizan en la zona en la que se encuentra, ya que es habitual desarrollar vínculos a través de las adopciones en diferentes partes de España y de Europa”, subraya este responsable.

Del mismo modo y teniendo en cuenta que la situación económica actual es complicada para todos los colectivos, este espera recibir con la aprobación del presupuesto municipal, al menos una parte de la cuantía que tiene acordada con el gobierno de la ciudad. “Sería una ayuda importante para el refugio, que no cuenta con liquidez suficiente para llevar a cabo el mantenimiento de los animales. Además, este año no se ha podido realizar la recaudación de pienso prevista para el puente de mayo y en la que se consigue reunir alrededor de 300 kilos, con lo que tendremos que asumir ese gasto”, cuenta el dirigente.

Al igual que otras asociaciones, el refugio se ha ofrecido durante el Estado de Alarma a prestar su ayuda a quien lo necesite. Así, los voluntarios se ofrecieron a pasear los perros de las personas mayores que no se atrevieran a salir a la calle, algo que no han tenido que poner en marcha por el momento. Igualmente, sus integrantes se sienten orgullosos de que Trujillo este siendo responsable respecto al abandono de animales en el confinamiento y creen que las campañas en las que se aclaraba que los perros no suponían ningún riesgo de contagio han sido eficaces.