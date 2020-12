Reyes en la puerta de casa

Sus Majestades los Reyes Magos han escrito una carta a los niños de Malpartida de Cáceres. Se dirigen a los más pequeños para explicarles la imposibilidad de realizar su tradicional cabalgata el día 5 de enero de 2021 por las calles de la localidad debido al covid. No habrá desfile, pero sí Reyes, porque irán a las casas de todos los que antes lo hayan solicitado, para llevarles caramelos y regalos.

Melchor, Gaspar y Baltasar han pedido ayuda al ayuntamiento para poder coordinar esas visitas. Para ello, el consistorio trabaja en tres recorridos distintos, uno para cada monarca que, acompañados por hasta 15 pajes reales, llevarán los obsequios puerta por puerta con un esfuerzo logístico que merecerá la pena por la ilusión de los pequeños.

Además, el ayuntamiento ha elaborado un programa de actividades para todos los públicos en estas fiestas donde las medidas de seguridad serán prioritarias. Habrá más de 25 actos culturales, deportivos e infantiles, que dieron comienzo el pasado 4 de diciembre y se prolongarán hasta el 8 de enero con el objetivo de llevar a los malpartideños y visitantes la alegría que falta en estos días y, al mismo tiempo, cooperar con los empresarios locales e intentar mejorar la cuenta de resultados tan mermada por la pandemia.

Beatriz Plata Pedrazo, vecina que aplaude la idea. «Nosotros estamos encantados. Tenemos dos hijas y vamos a participar. Me parece muy buena idea la de crear ilusión en los más pequeños de la casa, ante la situación de incertidumbre y confusión generada por la crisis sanitaria», comenta.

Laureano Muñoz pasea junto a su hija, que ya ha escrito la carta y en ella no falta la Barbie, también muestra su alegría. «Va a ser una Navidad diferente, de eso no cabe duda, y en la medida de lo posible, con este tipo de iniciativas, se consigue que una fecha tan especial no pierda la magia, en particular para los muchachos. De esta manera, los niños más chicos tendrán un detalle», dice.

Malena García piensa lo mismo. «Pequeños y mayores podrán entregarles sus cartas a los Reyes Magos en persona. Es un proyecto maravilloso para que la sonrisa de los niños sea siempre una prioridad». Igual que Isabel Guerra: «aunque sea una celebración atípica, es bonito intentar mantener el encanto. Así se hace más llevadero», explica mientras el buzón real no para de recibir misivas.