El Santo Jubileo de Collado de la Vera, suspendido por primera vez en su historia

La alcaldesa de Collado de la Vera, Montse Fernández, anunció la suspensión, por primera vez en la historia, del Santo Jubileo que se celebra cada miércoles santo en la localidad verata, “único municipio en el mundo que lleva a cabo esta tradición, que data del siglo XVI y en la que se consigue la indulgencia plenaria, el perdón de todos los pecados”, explica la regidora.

El Santo Jubileo es una de las fiestas más importantes que tiene la localidad y en la que no solo destaca el componente religioso, también lo hace la convivencia entre vecinos y visitantes que se acercan ese día hasta Collado de la Vera. “Es una jornada de fervor religioso, pero también de encuentro entre vecinos que, además, termina con la degustación de dulces elaborados en nuestro horno comunal, que tiene más de 300 años y que fue recuperado en el año 2008”, señala Fernández. En este 2020, por primera vez, no será posible

Además de esas dos acciones importantes de este año, el Santo Jubileo se iba a complementar con más actividades como eran una ruta jubilar, ‘Los Molinos’, y la degustación de dulces “que este año serían perrunillas con pimentón de la Vera que, gracias a Valentín Muñoz, promotor de esta idea gastronómica, se iban a dar a degustar entre los asistentes y poner también en valor el producto estrella de la comarca, el pimentón”, subraya la alcaldesa.

Y también se iba a celebrar un concurso de vino de pitarra. “El no poder realizarlas ahora no significa que más adelante las podamos llevar a cabo. Es lo que estamos estudiando y veremos si es posible”, confirma Montse Fernández, antes de agradecer a todos los vecinos “su comprensión y su buen hacer durante esta situación excepcional que estamos viviendo”. En Collado de la Vera no hay ningún caso de aislamiento por covid-19 ni ningún caso positivo.