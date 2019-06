El socialista Cristian Bravo será expulsado por dar su voto al PP

El PSOE provincial de Cáceres informó ayer de la expulsión del partido del concejal de Saucedilla. Esta medida, según señaló el PSOE provincial, se adopta tras el apoyo de Bravo a la concejala del Partido Popular para hacerse con la alcaldía del municipio cacereño. «Fue una decisión que no contó con la autorización del PSOE provincial de Cáceres», sentenciaron desde el partido.

Para Cristian Bravo, a quien hasta el día de ayer «nadie me ha dicho nada», le «fastidiaría que me echaran del partido». Confiesa estar «tranquilo con mi conciencia, porque creo que he hecho lo mejor para mi pueblo y asumo toda la responsabilidad» y aseguró tener «intactas mi ideas socialistas». Aseguró haber explicado la situación política que se vivía en Saucedilla «y que Extremeños no era lo idóneo para gobernar, pero no han querido entenderlo», sentenció Bravo.

En otras localidades del Campo Arañuelo en las que había empates o se necesitaba pactar, ocurrió lo más lógico. Por ejemplo, en Almaraz, la concejala de Almaraz Contigo rompió el empata entre el PSOE y el PP a favor de los socialistas; en Talayuela, la formación Contigo Somos Democracia prefirió gobernar con el PSOE; y en Pueblonuevo, el único concejal de Ciudadanos decidió dar su apoyo al PP.

En otras localidades de la zona hubo cambios y en la mayoría gobernarán los mismos partidos.H