El suministro de agua está «en riesgo», según el alcalde

El alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, anunció que la localidad «está en riesgo de desabastecimiento de agua» si no se da una solución antes del 1 de mayo. Así lo confirma «el informe que nos hace llegar la empresa que gestiona el abastecimiento de agua potable, Saconsa, y la situación crítica de las reservas actuales, salvo que los próximos días lloviese lo suficiente y solicitándonos que le proporcionemos una alternativa de captación», explicó el regidor.

Por eso, el alcalde ha dirigido un escrito a las autoridades pidiendo una solución a este problema. «Llevo desde el mes de noviembre pidiendo una solución a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y, a día de hoy, sigo sin tener ninguna solución. Necesitamos una solución rápida y urgente para que 1.200 personas, además de sus empresas, no se les desampare y se les deje sin uno de los bienes básicos y necesarios para la propia subsistencia», señaló Arias.

Una solución / Para el primer edil, la solución sería que les suministren agua «desde la ETAP de la Presa de Santa Lucía, que actualmente está desaguando por los aliviaderos, de la que somos beneficiarios, abonando el correspondiente canon, al igual que otros 27 municipios y de la que actualmente están abasteciéndose 9 localidades», subrayó el alcalde.

Si esta no es la solución, pide que se les proporcione otra alternativa «para que los vecinos de Valdefuentes no se vean condenados a cerrar sus empresas y, lo que es aún peor, al desabastecimiento general de todos ellos», sentenció Álvaro Arias, quien también aseguró que tenían pensado encerrarse en el ayuntamiento, de lunes a viernes, hasta que le dieran una solución pero debido a la situación excepcional que vivimos no puedo llevarlo a cabo.

El escrito lo ha enviado a la CHT, Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Subdelegación del Gobierno, Consejerías de Sanidad, Economía y al Director General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Extremadura