Trabajadoras del Centro de Mayores de Mata de Alcántara denuncian el retraso en las nóminas

Algunas trabajadoras del Centro de Mayores de Mata de Alcántara, concretamente 8 de 11 que hay, han denunciado públicamente el impago que aseguran que vienen sufriendo desde hace meses y en algunos casos hasta cinco mensualidades de retraso. Esta situación les ha llevado incluso a enviar un escrito a los familiares de los residentes exponiendo la misma y, además, han colgado una pancarta en la vía pública, junto al centro, en señal de queja. «Es una situación insostenible, el director de la empresa que gestiona el servicio argumenta que es el ayuntamiento el que no les paga y el ayuntamiento nos comunica que tiene todo saldado», dijeron.

Expusieron además que su trabajo «lo seguimos realizando ininterrumpidamente, dando todo lo que está en nuestras manos, entendemos que los mayores no deben sufrir las consecuencias derivadas de estos problemas y que no tienen culpa de lo que está ocurriendo». No obstante, aseguraron que la situación «es desesperante».

La empresa Sansueña S. L. que gestiona el centro con 15 usuarios, culpó al ayuntamiento de esta situación por «deber a la empresa 18.600 euros». Una deuda que se une a la situación vivida desde marzo por el covid-19 y que ha originado gastos extras en la residencia tras la baja de varias trabajadoras, entre otras razones. Sin embargo, ayer el alcalde, Luis Galán, negó que se deba nada y aseguró que, en la actualidad, el ayuntamiento no tiene pendiente por abonar ni un solo euro a la empresa.