El trujillano Luis Bravo presenta un libro sobre Juan Pablo I

El pianista trujillano Luis Bravo, ha estado compaginando en el último año las teclas del piano con las del ordenador con un único objetivo, hacer justicia al «papa de la sonrisa», o lo que es lo mismo, Juan Pablo I.

Hace veinte años que este músico se dio de bruces con una serie de documentos sobre el tema, de manera casual, aunque profunda, y desde entonces ha sido incapaz de desprenderse de una historia que caló en su conciencia y en su lista de tareas pendientes.

Así, cuando esta misma semana se cumplen 42 años de la muerte del pontífice, Bravo presenta, de la mano de Ediciones Ruser, el libro ‘Juan Pablo, ¿estás muerto?’, una obra documental que analiza en profundidad la vida y la muerte del patriarca de Venecia.

El autor confiesa de manera tímida que «no esperaba llegar a publicar nada sobre este tema», ya que, a pesar de ser de su interés desde hace más de dos décadas, siempre ha sentido que «había personas más autorizadas» para este fin. Sin embargo, «el destino ha ido colocando las piezas necesarias para que este libro vea la luz justo esta semana», comenta.

Una de esas personas de las que habla Bravo es el sacerdote Jesús López Sáez, encargado de prologar la obra y cuya vida está marcada por la investigación de la figura de Luciani, del que ha publicado varios libros.

«Me he reunido con él en varias ocasiones en este proceso y he tenido la oportunidad de aprender de una de las personas que más saben de Juan Pablo I», reconoce. «Probablemente, su apoyo y ayuda hayan tenido mucho que ver en la decisión de compartir este libro con los lectores», señala.

En cualquier caso, el proyecto ha descubierto una faceta del autor hasta ahora desconocida. «Nunca me había planteado escribir de esta manera y con esta seriedad. He leído mucho durante toda mi vida, sobre todo y por mi trabajo, en aeropuertos y hoteles, sin embargo, uno no termina nunca de conocerse», reconoce.

Piensa que la obra llega en buen momento, puesto que, a pesar de que han sido varios los autores que han dedicado parte de su vida a esta cuestión, «no se ha hecho justicia», recuerda.

Por eso, la pretensión del autor y la de este libro es poner en valor la figura de Luciani y la trascendencia de su papado, que aunque solo duró 33 días, sirvió de punto de inflexión en el desarrollo y en los cauces enmarcados dentro de los muros vaticanos.

La presentación oficial de la obra tendrá lugar esta tarde, en La Coria, sede de la Fundación Xavier de Salas, en dos sesiones, con el fin de respetar las restricciones de aforo que hay que cumplir debido a la crisis sanitaria y las medidas de seguridad recomendadas.