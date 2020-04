Trujillo deja de registrar positivos y se centra en la recuperación de la actividad

José Antonio Redondo, alcalde de Trujillo, ha vuelto a comparecer esta mañana ante los medios de comunicación para dar a conocer la situación de la ciudad respecto a la pandemia del covid-19, una cuestión que trata semanalmente con el resto de miembros de la corporación municipal.

Según el edil, el estado de la ciudad a día de hoy es positivo, ya que en la última semana no se ha registrado ninguna persona más afectada y de las seis que había la semana pasada, una ya esta dada de alta. “Es una buena noticia para Trujillo”, ha señalado Redondo.

En cuanto al impacto de la pandemia en la residencia de mayores Santa Isabel, el principal foco de contagios en la ciudad, el alcalde ha subrayado que la situación está controlada y que el centro está estabilizado, algo que considera como “esperanzador” y que agradece tanto al gerente del asilo como a los sanitarios que luchan contra en virus en las instalaciones.

A pesar de los datos, Redondo ha dejado claro que se siguen llevando a cabo las tareas habituales de desinfección en edificios públicos y zonas concurridas a través de personal del ayuntamiento, voluntarios o el ejercito, que esta misma mañana ha hecho lo propio en las residencias de la ciudad.

Del mismo modo, se han empezado a hacer test a personas de riesgo como trabajadores de ayuda a domicilio o ley de dependencia y a partir del lunes se les hará a los miembros de la policía local. “Los test los estamos comprando a través de organismos oficiales con el fin de ofrecer todas las garantías a las personas que los necesitan”.

Como en otras ocasiones, el alcalde ha hecho referencia a cómo se afrontará la vuelta a la normalidad en la ciudad. De esta manera, ha recalcado que “es el momento de apoyarnos”. Así, ha apostado por la recuperación de las actividades turísticas a partir del día 11 de mayo y ha instado a la ciudadanía a que cuando llegue el momento, compren en los comercios de la ciudad y ayuden de esta forma a las empresas locales. “Puede que esta no sea la solución a sus problemas, pero servirá de esperanza para ellos”.

Terrazas

Por otra parte, Redondo ha adelantado que iba a reunirse con los empresarios de la hostelería para comunicarles que ya ha firmado una resolución destinada a la ampliación del espacio de las terrazas de la ciudad. “Ahora hay que tener en cuenta más el espacio que el aforo. Así, se ampliarán los metros de las terrazas que tengan esta posibilidad y las que no, si es necesario cortar una calle para que puedan hacerlo, se cortará. El objetivo es que, si no les es rentable el negocio, al menos que los hosteleros no pierdan dinero”.

Finalmente, el edil ha mencionado que ya se han pagado 250.000 euros más de la deuda contraída con diferentes empresas. Una deuda que se pretende saldar en poco tiempo y con un último pago. “Los empresarios son los que más necesitan ahora este dinero”, ha remarcado.