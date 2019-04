UGT denuncia irregularidades en la tramitación de varias sanciones

El sindicato FeSP-UGT denuncia mediante una nota de prensa «presuntas irregularidades» en la tramitación de varias sanciones a establecimientos de la ciudad por incumplimiento de la ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones de la vía pública. El comunicado asegura que en 2017 y 2018 se dio orden escrita a la Policía Local de Trujillo para que vigilase el cumplimiento de dicha ordenanza, de la cual resultaron denunciados varios empresarios. Posteriormente, según el sindicato, el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, mantuvo con el colectivo una reunión, en la que les mostró los expedientes y manifestó a los titulares que «como mucho os llegará una a cada uno para que así nadie pueda decir nada, pero no os preocupéis porque me encargo yo». Esta central sindical relata que varios agentes, tras conocer estos hechos, se reunieron con la persona que ocupa el puesto de Jefe de Negociado de Sanciones, el cual confirmó que había entregado a Casero los expedientes de las denuncias realizadas, y que no había tramitado la mayoría «por orden del alcalde». Igualmente, en la nota se quejan de no haber recibido información solicitada sobre la resolución estas las denuncias. Por su parte, el alcalde de Trujillo, al ser preguntado sobre este asunto, ha manifestado que las denuncias «están todas tramitadas y comunicados los expedientes». A la vez que asegura sentirse «muy tranquilo» con la gestión de este asunto «que está siendo totalmente legal».