La única extremeña que se llama Danuska

Sola hay una persona en Extremadura que se llama Danuska. Hablamos de Danuska Pérez del Barco, que nació en San Sebastián pero lleva en Talaván desde los 8 años. «Me siento extremeña. Se es donde se pace, no donde se nace», dice entre risas. Para ella, se trata de algo anecdótico. «Ya me he acostumbrado a todo lo que termine en uska», añade sin dejar de reír.

Su nombre tiene origen ruso y significa estrella. «Cuando mi madre estaba embarazada de mí, un día viendo la televisión, lo escuchó y le gustó. Mi padre le preguntó: Pero, ¿cómo va existir ese nombre? Ella le contestó: «Que sí, que sí», y al final les encantó a los dos y me lo plantaron. Yo estoy súper feliz con mi nombre», afirma satisfecha.

«Ahora con las redes sociales y con san Google bendito, he indagado y he encontrado a una muchacha que se llama igual que yo y reside en Gran Canaria», indica. «Es verdad que hay personas que lo utilizan para nombre de usuario en Instagram o en Tik Tok, aunque no son nombres reales», advierte.

Danuska es autónoma, dispone de una tienda en Talaván. «Me he adaptado a las demandas que me ha pedido el pueblo e intento siempre de alguna manera conseguirlo», explica. Su negocio, cómo no, se llama Multiprecios Danuska y allí puedes encontrar un poco de todo porque hay un montón de cosas: ropa, zapatillas, higiene personal, estufas, braseros, limpieza, pequeños electrodomésticos, ferretería, golosinas. Un bazar maravilloso.

«Igualmente depende de la época en la que estemos los clientes me demandan una cosa u otra. Cuando llega el cole saco la campaña ‘Danuska cole’ con el material escolar», relata mientras las carcajadas vuelven a aflorar. Y es que Danuska es muy aparante, como dicen en Extremadura: «Si tienes frío, unas zapatillas, si tienes calor, unas chanclas».

Pero además, Danuska impulsó la idea: ‘Ama tu zona: compra en tu barrio y que el que te sonría sea tu vecino». No está claro quién hizo el eslogan, que va acompañado de un logo similar al de Amazon. Desde hace meses, la imagen corre por las redes sociales: «Yo para mis clientes soy como Amazon. Hay que luchar para que brille con fuerza el comercio de proximidad», concluye esta amante del senderismo, del yoga y del boxeo, que recomienda las rutas del río y la dehesa de su pueblo. Danuska, aparente donde la haya.