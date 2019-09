Urgen un cuidador para niños con necesidades educativas

Madres y padres de niños con necesidades educativas especiales del colegio público Camilo Hernández de Coria han manifestado su malestar por la falta de un cuidador en dicho centro. A través de un escrito, han expresado su queja por el hecho de que en el inicio de las clases, cuando acudieron el primer día al centro «nos comunicaron que no había cuidador por lo que nuestros hijos no podrían asistir al colegio como el resto de alumnos por no tener sus necesidades cubiertas». Asimismo, explicaron que la jubilación del anterior profesional es lo que ha provocado esta situación a la que piden una solución cuanto antes. «Nuestros hijos tienen los mismos derechos a la educación como el resto de alumnos», dijeron.

Por su parte, la consejería de Educación y Empleo de la Junta respondió ayer que es sensible a la respuesta educativa necesaria para atender a la diversidad del alumnado y, especialmente, hace un esfuerzo para los que necesitan ATE-Cuidador, por lo que se han realizado las gestiones del procedimiento administrativo común para atender con la máxima prontitud las vacantes. Asimismo, aseguran que la Delegación Provincial de Educación ya ha comunicado al colegio que tiene un ATE-Cuidador concedido y que se espera que esa vacante se cubra a la mayor prontitud.