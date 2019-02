Un vecino trata de impedir que se tale un pino bicentenario

Ángel Marisca es el vecino de Losar de la Vera que está tratando de evitar que se tale un pino bicentenario situado en el paraje de las Dehesillas y que forma parte de la historia del municipio y de la comarca. Hasta el momento ha conseguido paralizar que se siga avanzando en esa idea y los vecinos de la zona, y de fuera, le apoyan.

El tema de la discordia es un tendido eléctrico que pasa por encima de ese pino, que tiene 200 años de historia y que ya es patrimonio cultural e histórico de Losar de la Vera. «No se puede permitir lo que están haciendo y menos que se llegue a talar este pino bicentenario. De momento he conseguido que se pare la tala, pero el tendido eléctrico sigue ahí. La gente del pueblo y de otras partes me apoyan en esta iniciativa, que hasta que no ha empezado a salir en los medios nadie estaba al tanto de ello», señaló Ángel Mariscal, vecino de Losar de la Vera y quien lleva la iniciativa para que no se tale el pino.

Ejemplar único / Y es que este árbol singular es un ejemplar de pino piñonero situado en lo alto de un cerro en el paraje de las Dehesillas, visible desde muchos puntos de la carretera EX-203, entre canchales de granito en medio de un olivar y formado por dos troncos en forma de V unidos en la base. Esos troncos tienen un grosor de un peímetro de 3,96 y 3,25 metros, según se recoge en el libro de Ángel Mariscal, Árboles destacados de Losar de la Vera. «Lo que queremos es que el cableado no pase por encima del pino y más habiendo un olivar justo al lado y que son más bajos y no habría problema. En los años 50, cuando se metió todo el cableado se hizo bien, pero ahora no lo están haciendo bien», aseguró Mariscal.

Toda esta defensa del pino bicentenario comenzó a finales de diciembre del año pasado cuando se enteró de que podían talar este árbol singular. «Hablé con Adenex y el alcalde de Losar y me dijeron que no me preocupara que hablarían con los responsables. Toda esta repercusión que está teniendo el tema va a conseguir que no se tale el pino», sentenciaba Ángel Mariscal.