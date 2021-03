María Mateos Morientes tiene 90 años y ayer fue de nuevo a la iglesia como tantas veces había hecho, pero esta vez para una razón hasta ahora inédita: vacunarse contra el coronavirus. Y es que la parroquia de Santa Marina de Cañaveral se convirtió en sede de inmunización después de que el SES hablara con el párroco, Roberto Rubio, para que diera autorización y cediera el templo por unas horas al personal sanitario. Las barreras arquitectónicas que presenta la Casa de Cultura del pueblo imposibilitaban su uso y Sanidad optó por el edificio santo como mejor alternativa para que las personas mayores fueran sin problema a su cita con la inoculación.

«Que no se lo piensen dos veces, que se vacunen, porque es necesario para defenderse de este virus, al igual que lo es usar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos», relata María minutos después de recibir su inyección de Pfizer. «Estoy muy bien, no he sentido ni el pinchazo, le digo a todo el mundo que se la ponga y que seamos responsables de lo que tenemos encima», asegura la señora. «De momento no he sentido ningún dolor», añade.

«Volver a la iglesia y hacerlo para vacunarme ha sido el mejor regalo», confiesa. «Todos han estado muy atentos y me han tratado genial». A las puertas de la parroquia, habla maravillas del sacerdote de su localidad y lo hace con orgullo. «Es buenísimo; aquí está para todo». Enseguida Roberto la lleva en coche para su casa. «Estamos contentísimos con él, es como si fuera mi nietino. Le tenemos un cariño... Es un encanto», cuenta antes de subir al coche.

Con esto del coronavirus María no va a misa, pero la ve en la televisión. «En cuanto esto se arregle un poco vuelvo a ir y a disfrutar de mi familia como antes». Abrigada y alegre, acompañada del cura se despide.

Roberto Rubio, además de párroco de Cañaveral, es delegado diocesano de catequesis y da clase en la Facultad de Formación del Profesorado de Pedagogía y Didáctica de la Religión. Hace unos días le llamaron las autoridades sanitarias y le plantearon la posibilidad de utilizar la iglesia del municipio para el proceso de vacunación contra el coronavirus. Su respuesta fue que sí... «La experiencia ha sido fantástica, ya que todos los abuelitos han estado muy emocionados al entrar al templo porque algunos hacía un montón de tiempo que no podían ir a la iglesia».

El párroco, Roberto Rubio. / EL PERIÓDICO

En el proceso había un médico, una enfermera y voluntarios de protección civil. Por el edifico han pasado 56 abuelitos. «Había mucho espacio y ha salido todo genial, con las medidas de seguridad a rajatabla. Me han comunicado el médico y la enfermera que en cuanto lleguen las dosis se ponen en contacto conmigo para vacunar al resto. Ha sido emocionante ver cómo ellos se emocionaban», dice Roberto, un auténtico cura de la calle.