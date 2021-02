Vuelven a dañar la cerámica de la fuente de la plaza de Aizenay de Malpartida

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, denunció este lunes los daños que ha sufrido la cerámica policromada de la fuente de la Plaza de Aizenay, obra del artesano y artista extremeño Andrés Amores. El primer edil ha asegurado que «cuando decidimos realizar una inversión en mobiliario, jardinería o decoración urbana, se valoró el posible vandalismo que pudiera afectarle, pues por desgracia tontos hay en todos sitios».

El regidor no ha dudado en asegurar: «Reconozco que la estupidez humana no tiene límites y no deja de sorprendernos». Seguidamente relató que «alguien, por enésima vez, se ha dedicado la semana pasada con un martillo u objeto contundente a destrozar el material. Ya lo realizó hace un par de años y lo ha vuelto a dañar. El problema es que las aristas que deja la cerámica rota son muy peligrosas y ya tuvimos que pulirlas en su día, posteriormente le dimos una capa especial para evitar los cortes».

Aguilera ha indicado que «el arreglo para devolverlo a su estado original cuesta más de 5.000 euros al ser artesanal y es una opción inviable. Ello supondrá el precinto de la fuente y posterior retirada de la decoración de cerámica».

«Lo penoso es que todos perdemos con este suceso: la inmensa mayoría de los ciudadanos porque desaprovechamos un elemento decorativo original y de calidad y el tonto que lo ha roto porque igualmente con sus impuestos o los de sus padres tendremos que financiar el arreglo. Qué pena de vida», ha zanjado.