La campaña de la gripe vacunará al 75% de los mayores y sanitarios

Más cobertura y más protección en una situación completamente excepcional y diferente a todas las vividas con anterioridad. La campaña de la gripe en Extremadura 2020/2021, que comenzó el 13 de octubre, se ha marcado como objetivo vacunar al 75% de los mayores de 60 años y del personal sanitario y sociosanitario de la región, así como al 60% de los menores de 65 años y los considerados grupos de riesgo como embarazadas y trabajadores esenciales.

La coincidencia con la pandemia de coronavirus ha aconsejado el adelanto de la campaña, así como la ampliación de la cobertura de las personas que se vacunen. El número de dosis de vacunas también es mayor al de otras campañas, habiéndose alcanzado las 391.000 dosis disponibles (176.320 dosis más que la campaña anterior, un 45%). El presupuesto es de 2,1 millones de euros, lo que significa que se ha incrementado un 28,7 % más con respecto al año pasado.

Una novedad de esta campaña es que la vacunación se ha planificado para evitar especialmente las aglomeraciones en los centros de salud y para que ésta se produzca en un entorno seguro frente al coronavirus. Rosa López, médico de la Dirección General de Salud del SES, explica que este año la vacunación se realiza principalmente en centros de salud y consultorios locales. Dependiendo de la actividad asistencial y del personal que haya disponible, en algunos se está llamando directamente a la población. En cualquier caso, los usuarios pueden ponerse en contacto con el centro de salud o el consultorio para pedir su cita si no han sido llamados.

La doctora López explica que las dosis no llegan de golpe a los centros de salud, sino de forma escalonada cada semana para asegurar así su trazabilidad y que estén en perfectas condiciones.

Los centros de salud han habilitado salas de vacunación para guardar en todo momento las distancias de seguridad. Por lo general, en los consultorios se vacuna por la mañana y en los centros de salud por la tarde. El objetivo es que los ciudadanos se muevan lo menos posible así como lograr una mayor cobertura vacunal.

Este año deben vacunarse bebés prematuros que hayan nacido antes de la semana 32 de gestación, las mujeres hasta seis meses después del parto y los niños que han pasado el coronavirus y han desarrollado patologías respiratorias. Los mayores de 80 años reciben una vacuna tetravalente para una mayor protección. También la vacuna debe administrarse a mayores de 60 años, los que tienen menos de esa edad pero presentan factores de riesgo (cardiopatías, enfermedades respiratorias, neurológicas, renales, de la sangre, cáncer o aquellas que comprometen a las defensas), los menores en centros de acogida, el personal sanitario y sociosantario y los cuerpos de trabajadores esenciales.

El año pasado hubo 142 casos graves de gripe y, de estos, más de la mitad no se habían vacunado de gripe. La pasada campaña se vacunaron 197.278 personas, de las cuales 128.688 fueron personas de 65 o más años. La cobertura conseguida fue del 57,27% de la población. Este año el objetivo es llegar al 75% de la población.

Una de las dudas de los ciudadanos es si se puede dar algún tipo de interacción con la covid-19. «Lo que sí parece es que cuando se produce una infección por gripe y por covid-19 a la vez suele ser más grave», explica la médico de Salud Pública del SES.

De otro lado, es preciso recordar que las pautas de conducta para evitar el contagio de gripe son las mismas que para la covid-19: Lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con un pañuelo cuando se tose o se estornuda, no tocarse los ojos nariz o boca con las manos sucias, evitar los saludos y el contacto físico, guardar la distancia social, utilizar mascarilla y evitar aglomeraciones siempre. También es conveniente no estar en contacto con personas enfermas, ventilar las habitaciones de la casa o las aulas en centros educativos, no compartir utensilios de comida ni alimentos, hacer ejercicio y no fumar.

«Estamos intentando que toda la población que se quiera vacunar lo haga y se está citando a la ciudadanía de forma escalonada para evitar las aglomeraciones», añade Rosa López. Este año la campaña de vacunación para la gripe comenzó un mes antes de lo habitual y se extenderá hasta el 31 de diciembre, e incluso con posibilidad de prorrogarse si fuera preciso.