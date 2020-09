La clínica Oftalvist -Doctor Guerra ofrece la última tecnología láser para solucionar problemas refractivos

En 1995 tres oftalmólogos se asociaron para abrir una clínica en Alicante. Hoy en día, 25 años después, Oftalvist es un grupo oftalmológico presente en 13 provincias españolas y formada por un equipo médico de más 70 especialistas, quienes realizan más de 28.000 cirugías anuales.

Un plan de expansión nacional que cada año cumple sus objetivos fruto de un modelo que apuesta por la última tecnología, así como por la máxima calidad de sus profesionales. No es casual por tanto que desde el pasado mes de agosto, Oftalvist inaugurara su primer centro en Extremadura gracias a la adhesión de la prestigiosa clínica del doctor Guerra en Cáceres.

El doctor José Manuel Guerra Crespo, quien sigue liderando la clínica, explica las ventajas de pertenecer a este grupo oftalmológico.

Tras la integración con el Grupo Oftalvist ¿Qué servicios oftalmológicos prestáis?

Esta incorporación nos permite ofrecer una atención oftalmológica integral con un amplio equipo de especialistas a nivel nacional y tecnología actualizada.

¿Cuáles son las patologías más comunes?

Además de las revisiones generales, graduaciones y exploraciones del fondo de ojo, las consultas más frecuentes corresponde a defectos refractivos como la miopía hipermetropía, astigmatismo y vista cansada. Pero también pacientes que precisan de una cirugía de cataratas, así como controles y seguimiento de enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular (DMAE) o retinopatías diabéticas. También son habituales los problemas por conjuntivitis, blefaritis, ojo seco o patologías de los párpados.

Según estudios recientes la miopía es una patología que cada vez crece más entre la población infantil ¿A qué se debe?

Se ha demostrado que el estilo de vida tiene importancia en el desarrollo de la miopía en la infancia, influyendo en la misma, la utilización de pantallas desde edades muy tempranas que llevan a cabo las generaciones actuales. Es decir, aunque puede haber un componente hereditario, también existen factores ambientales como la falta de luz de natural en ciertos entornos o la exposición cada vez más prolongada a los dispositivos electrónicos.

¿Qué técnicas se emplean en la actualidad para corregir la miopía y otros defectos refractivos como la hipermetropía y/o astigmatismo?

La mayoría de estos defectos refractivos se pueden corregir mediante la técnica Lasik. Se trata de una intervención en la que se moldea la curvatura de la córnea mediante un láser Excimer. Sin embargo, hay pacientes que no cumplen los criterios para esta técnica pero tienen la opción de hacerlo con lentes intraoculares. De ahí, la importancia de realizar previamente un completo estudio preoperatorio donde examinamos la normalidad de la estructura de la córnea, el grosor de la misma y la agudeza visual, a fin de decantarnos por la técnica más adecuada para el paciente.

Oftalvist fue pionero en incorporar una tecnología láser de femtosegundo en 2004 en nuestro país ¿Qué ventajas tiene con respecto a otras técnicas que se realizan en la actualidad?

El láser de Femtosegundo se usa para realizar un tratamiento tanto en cirugía refractiva (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia), como en cataratas, de una manera más segura y eficiente que con las técnicas convencionales.

Este láser femtosegundo lo que permite es que en la primera parte de la cirugía Lasik, que es cuando levantamos una capa de la córnea, para luego aplicar el láser Excimer que he comentado anteriormente, se haga de la forma más precisa y perfecta. También se puede realizar con un microqueratomo mecánico, que es una cuchilla desechable, pero en Oftalvist apostaron por dotar a todos sus centros con esta tecnología láser de femtosegundo por favorecer una cirugía extremadamente segura y un menor índice de complicaciones. Además también es apta para un mayor porcentaje de pacientes con ojo seco. En definitiva es una cirugía 100% láser.

¿Y en qué consiste una cirugía con lentes intraoculares?

La cirugía con lentes intraoculares fáquicas, tipo ICL, es igualmente efectiva y segura. Cuando el paciente tiene una córnea muy delgada la opción, en vez del láser, son las lentes ICL con las que podemos corregir hasta 18 dioptrías de miopía y 10 de hipermetropía. En su caso este lente fáquica se coloca entre el iris y el cristalino trasnparente del ojo. Entre sus mayores ventajas es que son reversibles, es decir, si la graduación cambia se puede retirar o reemplazar.

¿Cómo es el postoperatorio?

El postoperatorio va a depender de la técnica realizada, que en general es rápido e indoloro. Lo normal es que el paciente pueda hacer vida normal transcurridas las 24 horas tras su intervención. Eso sí, el paciente deberá acudir a las visitas postoperatorias que el médico considere hasta el alta definitivo.

¿Es una cirugía definitiva?

Respecto a la cirugía refractiva la gran mayoría de los resultados suelen ser definitivos y estables, en una minoría de los casos pueden producirse cambios refractivos que requieran tratamientos complementarios.

Por último ¿Esta cirugía la cubre la seguridad social?

No. La seguridad social no cubre en la actualidad ningún procedimiento de cirugía refractiva, a diferencia por ejemplo de la cirugía de cataratas convencional. No obstante, en Oftalvist contamos con un precio muy competitivo para la cirugía 100% láser (890€/ojo), además de facilidades de financiación.