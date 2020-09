Doctor Guerra: "En los últimos años los mayores avances se han producido en la operación de presbicia"

El ojo es el primer órgano en envejecer y la primera señal de alerta es la aparición de la vista cansada o presbicia. No es una enfermedad. Se trata de un proceso natural de envejecimiento de una lente que tenemos dentro del ojo llamada cristalino.

“Hay artículos que dicen que la presbicia se inicia en el mismo momento en el que nacemos, pero es a partir de los 40-45 años cuando empezamos a notar los primeros síntomas y nos damos cuenta que nos empieza a fallar el enfoque en distancias cercanas”, explica el doctor José Manuel Guerra Crespo desde la Unidad de Cirugía de Presbicia de la clínica oftalmológica Oftalvist Cáceres.

La causa principal de la aparición de la presbicia por tanto es la edad: “La presbicia afecta a casi toda la población dado que forma parte del envejecimiento humano”, insiste el doctor Guerra Crespo.

Cuando esto ocurre empezamos a forzar la visión para actividades cotidianas como leer un libro, coser, conducir o escribir en el móvil. “Esto se produce”, apunta el doctor, “porque con el paso de los años el cristalino o lente natural del ojo pierde su elasticidad y con ello su capacidad para enfocar imágenes de cerca”.

No obstante, aunque no se puede prevenir sí se puede corregir. Para ello, existen diferentes tipos de tratamientos: “uno es el uso de gafas, que la compensan , pero teniendo que variar la corrección porque la presbicia aumenta conforme pasan los años. Otro es el quirúrgico, que sirve para eliminarla, a través de cirugía e implante de lentes intraoculares, multifocales”, aclara.

Este tipo de lentes ofrecen focos de visión para distancias cercanas, lejanas e incluso intermedias con el objetivo de que los pacientes vuelvan a hacer su día a día sin gafas. El Grupo Oftalvist es centro de referencia para las principales compañías de lentes intraoculares para el desarrollo y estudio de dichas lente multifocales.

Tecnología láser para cirugía de vista cansada

El Grupo Oftalvist fue pionero en incorporar una plataforma láser de femtosegundo en España en 2012 a fin de alcanzar resultados más precisos que con la operación de presbicia tradicional manual. “Esta tecnología nos ayuda a realizar una cirugía más exacta y a que la lente quede lo más centrada posible. "En los últimos años los mayores avances se han producido en la operación de presbicia", subraya el doctor Guerra Crespo.

La precisión es aún mayor en los centros de Oftalvist ya que cada detalle cuenta. “Para medir el ojo en tiempo real realizamos una aberrometría intraoperatoria con un sistema de guiado (ORA) que nos ayuda a calcular mejor el centrado de la lente, así como su potencia y, por tanto, a mejorar en los resultados”.

Además, otra de las ventajas de esta intervención es que los pacientes ya no tendrán cataratas. Según explica el doctor “en la cirugía de presbicia lo que hacemos es sustituir el cristalino o lente natural del ojo por una lente artificial, exactamente lo mismo que haríamos con una cirugía de cataratas, por tanto, ya no es necesario volver a hacerlo ya que la catarata no llegará a desarrollarse”.

Unidad de Presbicia y Cataratas

Dr. José Manuel Guerra Crespo

Dra. Mercedes Leal González

Dr. Enrique Artiaga Elordi