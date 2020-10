¿Por qué aumentan los casos de miopía en la población?

El incremento de los casos de miopía puede tener relación con el excesivo uso de dispositivos móviles. Por eso, cada vez son más las personas que optan por tratamientos quirúrgicos con los que se corrigen estos defectos refractivos del ojo.

Según estudios recientes, además de los factores genéticos, cada vez hay mas evidencias de que la miopía esta relacionada con factores ambientales, tales como la falta de tiempo al aire libre. "Se ha demostrado, por el índice de prevalencia y en algunos estudios demográficos, como en los países asiáticos, que la miopía aumenta porque utilizamos más las tabletas, teléfonos y pantallas. Además, la especie humana cada vez trabaja más de cerca lo que provoca un desarrollo mayor de la visión cercana y esto favorece la aparición de la miopía", explica el doctor José Manuel Guerra Crespo, director médico de la clínica oftalmológica de Oftalvist en Cáceres.

Por ello, los especialistas coinciden en que no se debe abusar de los dispositivos electrónicos, y que hay que tratar de evitar la excesiva exposición a la luz artificial. "Para personas que pasan una jornada completa delante del ordenador recomendamos, cada dos o tres horas, descansar unos minutos, mirar a lo lejos y utilizar lágrimas artificiales para evitar que se seque el ojo".

Además aclara que los filtros protectores de los dispositivos electrónicos son un mito ya que "no se ha demostrado científicamente su utilidad". Es más, La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) emitió un comunicado oficial el 20 de julio de 2017 que decía: "Tras el análisis concienzudo de la literatura científica existente el tema, la evidencia científica actual no demuestra que la luz azul dañe el ojo y el beneficio de los filtros azules en la prevención de daños oculares por dicha radiación luminosa. No hay ningún estudio realizado en humanos, necesarios antes de poder emitir una recomendación definitiva acerca del daño de la luz azul emitida por las pantallas de visualización (…)".

El doctor Guerra explica la conveniencia de las revisiones oftalmológicas cada año para detectar a tiempo cualquier defecto refractivo que se pudiera producir. En el caso de haberla, la cirugía refractiva para operarse de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo, se presenta en los últimos años como una alternativa para reducir o eliminar la dependencia de gafas o lentes de contacto.

"En Oftalvist llevamos 30 años utilizando las últimas técnicas en cirugía refractiva corneal y éstas se van perfilando casi cada año. Es un tratamiento excelente para corregir defectos miópicos, pequeños y medios de forma muy precisa, con una exactitud muy alta en cuanto a la corrección y con un índice de complicaciones extremadamente baja", destaca.

En un primer momento, una vez se realiza el diagnóstico "debemos esperar a que se estabilice la progresión de la miopía para dar el paso a una intervención quirúrgica". Por ello, se suele recomendar la corrección óptica primero con gafas y posteriormente, a partir de los 14 años, mediante lentes de contacto.

Si a partir de los 20 la graduación es estable durante al menos dos años, se puede llevar a cabo alguna de las técnicas disponibles de cirugía refractiva para corregir estos defectos. De ahí, la importancia de un exhaustivo estudio preoperatorio. "Examinamos la normalidad de la estructura de la córnea, así como el grosor de la misma. También valoramos la agudeza visual y, por último, determinamos la cantidad y calidad de la lágrima del paciente puesto que uno de los efectos secundarios de la cirugía puede ser el ojo seco. Y, en función del resultado de todas estas pruebas, decidimos cuál es la técnica ideal para ese paciente concreto y le explicamos detenidamente cómo va a ser su cirugía, así como cuáles son los cuidados que va necesitar en el postoperatorio inmediato".

Operación de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo 100% láser

Oftalvist fue pionero en 2004 en incorporar en Europa una plataforma láser de femtosegundo para una cirugía refractiva corneal 100% láser más avanzada, precisa y segura.

"En Oftalvist se realizan todos los pasos de la intervención con tecnologías láser de última generación, lo que aporta una mayor seguridad y perfección en el resultado para el paciente”. Por eso, "aunque la técnica se conozca como Lasik", subraya el doctor, "el paciente debe informarse bien si se realiza con láser femtosegundo, lo que aporta una gran precisión, o con microqueratomo mecánico con cuchilla, como aún se sigue haciendo en algunos centros".

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos casos, dependiendo del resultado de las pruebas previas que se realizan, según la edad del paciente y la graduación, "podemos decidir otra solución igualmente efectiva y segura, como es el implante de lentes intraoculares fáquicas, tipo ICL".

Tras la operación, en Oftalvist atienden al paciente el día después de la cirugía, así como a la semana, al mes y por último “a los 4, 6 meses se requiere otra visita para ver el resultado final”.

Entorno Seguro

Ante la situación del Covid19, Oftalvist ha diseñado un plan de prevención para evitar al máximo el riesgo de contagio tanto en consulta como en quirófano. Un protocolo que ha sido recientemente avalado por AENOR, compañía certificadora que ha concedido a los centros de Oftalvist el Certificado de protocolos de actuación frente al COVID-19.

Unidad de Cirugía Refractiva

Dr. José Manuel Guerra Crespo

Dra. Mercedes Leal González

Dr. Enrique Artiaga Elordi