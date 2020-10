-¿Por qué convocan una huelga durante dos días en la sanidad de Extremadura en un momento tan complicado como el actual?

-La huelga fijada el día 27 de octubre responde a la aprobación del RDL 29/2020, de 29 de septiembre que trata sobre recursos humanos en el SNS para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que afectará directamente, y de forma negativa, a la calidad de la asistencia sanitaria que se preste. Movilidad de médicos de primaria a hospitalaria y entre diferentes especialidades es una aberración.

El día 28 de octubre, es una convocatoria autonómica, por los derechos laborales de nuestros profesionales que ya fueron motivo, en febrero de 2019 de convocatoria de huelga. Esta fue anunciada con anterioridad a la del día 27, convocada a nivel nacional.

-¿Cuáles son los motivos que empujan al colectivo médico a una decisión tan complicada?

-Fundamentalmente la sobrecarga laboral del médico, que afecta muy directamente a la atención que se presta al paciente. Queremos atender al paciente en las mejores condiciones y con las máximas garantías.

-Han convocado paros y reivindicaciones de unos minutos. ¿Por qué estas dos huelgas son de tan larga duración? ¿Y los pacientes que necesitan atención médica?

-Los paros no tienen nada que ver con las jornadas de huelga. Son diferentes. Estos dos días no tienen más duración que otras. Es más, el día 28 la huelga es de 7.30 horas y no de 24 horas.

Los servicios mínimos aseguran la atención médica. En nuestra Comunidad Autónoma de Extremadura éstos están muy por encima de lo que se considera apropiado para conjugar el derecho del paciente y el de los profesionales a secundar, o no, una huelga. Esto es, los servicios médicos de un festivo.

-¿Cómo encajan el Real Decreto Ley (RDL) del Ministerio de Sanidad que abre la puerta al ejercicio profesional por parte de facultativos sin especialidad?

-La formación especializada en España data del siglo pasado, pero fue fundamentalmente a partir del año 1984, cuando se ponen los cimientos de nuestro excelente Sistema Nacional de Salud. Es a partir de este año cuando se apuesta con claridad por la formación especializada. Tanto es así que desde el 1995 para ejercer como médico en el Sistema Público, hasta este RDL, se exigía ser especialista.

Pero, no nos engañemos, este RDL no surge por la COVID-19. Llevamos años a nivel autonómico y Nacional, denunciando la inacción, la falta de previsión y de inversión en la Sanidad Pública. No se puede generar expectativas de atención sanitaria de calidad sin políticas de recursos humanos adecuadas y sin casar necesidades reales de especialistas con ofertas de plazas MIR. El cortoplacismo de las legislaturas nos mata.

Este RDL no surge a raíz de la aparición de la COVID-19. No. Las distintas administraciones en las que ya venían contratando a médicos extracomunitarios, lo justificarán así, que es muy distinto. Es la consecuencia de nefastas políticas en Sanidad en materia de sus profesionales.

Fíjese, diferentes asociaciones de pacientes, a nivel nacional han entendido este problema y apoyan esta huelga: Foro Español de Pacientes, Amnistía Internacional, Plataforma de Organización de Pacientes…

-¿Qué derechos se han hurtado a los facultativos extremeños y por qué es necesaria la dignificación de la profesión?

-La crisis pasada, al menos oficialmente, comenzó en 2010, recortando derechos económicos de forma muy importante. Hasta ese año nunca, que yo recuerde, se había bajado el sueldo a empleados públicos, sólo se había congelado. Posteriormente en 2012 vinieron otro tipo de pérdida de derechos consolidados como días de permisos, bajas, sustituciones y descansos...

La recuperación a distinta velocidad entre las diferentes CCAA, ha ocasionado que en Extremadura sea una zona difícil de cubrirse por médicos. Faltan médicos y su trabajo se acumula al compañero, lo que afecta a la calidad en la atención sanitaria prestada al paciente. Todo esto ocasiona un bucle de estrés en el médico, pero también en el paciente y así, llegamos incluso a las agresiones.

El médico no es un trabajador en cadena. La medicina no es una ciencia exacta y todos los pacientes no son iguales. Este es el origen de que el médico pida tiempo suficiente para sus pacientes. ¿Qué es la dignidad de la profesión? Es respeto hacia el médico, hacia el paciente y a la propia Medicina.

Entiendo que muchos no aprueben ni comprendan esta huelga y más en esta época…Nunca se comprende una huelga médica, pero el médico también derecho a decir ‘¡hasta aquí!’ ,y a manifestar su descontento.

-¿Cuáles son los incumplimientos más flagrantes de la administración nacional y autonómica?

-A nivel nacional, hay un “incumplimiento” del que se derivan todos los demás y que es la falta de diálogo del Ministro Illa con los Médicos. Barrunto que las reclamaciones de los médicos no les gustan a los políticos, son para ellos políticamente incorrectas o, dicho de otra manera, poco rentables…

En Extremadura tenemos muy recientes los incumplimientos de acuerdos firmados en 2019: descanso tras la guardia, acumulaciones, 35 horas de jornada, carrera profesional…Debemos igualarnos con el resto de los médicos de otras Comunidades Autónomas si queremos tener cubiertas nuestras necesidades de profesionales. Igualmente ocurre con nuestros MIR. Es prioritario que mejoren condiciones laborales y de formación en Extremadura.

Unas y otras, convergen hacia los mismo, un médico cada vez más sobrecargado en su trabajo y en su responsabilidad, es decir un médico quemado y además “agredido”, en demasiadas ocasiones.

-¿Por qué consideran que España es un coladero para homologar títulos de médicos?

-El RDL 29/20202 no se ajusta a la normativa Europea y sólo existe en España, luego será aquí donde más homologaciones se produzcan.

-¿Cómo se entiende la escasez de plazas MIR en una situación de pandemia?

-La situación de pandemia, como he comentado anteriormente, sólo ha puesto en evidencia las deficiencias del SNS. Llevamos años denunciando que se necesitan más plazas MIR, que debe haber un equilibrio entre médicos que terminan la carrera y los que optan a la especialidad. El sistema de formación especializada no puede ser un embudo. Es prioritario regular este circuito si queremos apuntalar nuestro SNS público.