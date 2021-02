El ayuntamiento pide al SES que el Plaza de Argel no se traslade

El ayuntamiento ha solicitado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que arregle las deficiencias del centro de salud Plaza de Argel para que se pueda mantener en el actual edificio. Es lo que demandan también los vecinos de Aguas Vivas y San Blas, a los que corresponde este ambulatorio, que se niegan a que los servicios médicos se muevan de su zona.

Sanidad anunció que el Plaza de Argel sería uno de los dos centros de salud que se trasladarían al hospital Nuestra Señora de la Montaña, junto al de Zona Centro, que se llevará al Provincial este mes. La razón no era otra que el elevado coste que supone realizar la reforma integral que requiere este ambulatorio, situado además en un edificio protegido. En cambio, el mal estado en el que se encuentra hace necesario su traslado ya que, según comunicó Sanidad, las instalaciones no son lo suficientemente seguras ni para los usuarios ni para los trabajadores. Y tampoco ahora con el coronavirus, ya que su estructura impide desarrollar circuitos covid seguros, como se ha hecho en otros centros de salud.

Pese a ello, y ante la negativa de los vecinos a que el ambulatorio se trasladara de su zona, Sanidad se comprometió a estudiar más detenidamente lo que supondría el arreglo. De hecho para los presupuestos de este año la Junta de Extremadura incorpora una partida de 100.000 euros para este fin. En realidad se ha incluido en las cuentas porque fue una de las enmiendas de Ciudadanos, pero lo cierto es que con esa cantidad sería imposible ejecutar la rehabilitación. Ya en el año 2011 el Ejecutivo autonómico realizó un informe sobre las necesidades de este ambulatorio y cifró en 1,7 millones el coste de su mejora.

El principal problema de trasladarlo al Nuestra Señora de la Montaña es que el Gobierno regional incumpliría la ley sanitaria, que regula que los centros de salud deben estar ubicados cerca de los usuarios. Llevarlo al Provincial supone sacarlo de su zona de influencia. La otra opción que está sobre la mesa es construir un nuevo centro en una parcela cercana a la actual. Para ello ya se ha pedido al ayuntamiento que ofrezca terrenos disponibles pero la respuesta del consistorio ha sido que el consultorio se mantenga en la ubicación que tiene ahora.

Traslado provisional

No obstante, el traslado al hospital Nuestra Señora de la Montaña será imprescindible, tanto si finalmente se reforma el edificio como si se levanta uno nuevo, porque con su estado actual la actividad médica no puede seguir desarrollándose en ese espacio. Eso sí, Sanidad ya anunció que este cambio de ubicación era provisional, hasta que se tomase una decisión sobre su futuro. Lo que no quieren tampoco sus usuarios es que esto se dilate en el tiempo; es decir, si se rehabilita o se ejecuta uno de nueva construcción, que se haga en el menor tiempo posible.

Mañana lunes Sanidad ha convocado una reunión con los vecinos para comunicarles la decisión que ha tomado. Mientras tanto, ellos continúan con la recogida de firmas para mostrar su rechazo al traslado anunciado. Comenzaron recogiéndolas en los locales comerciales y de hostelería pero como se cerraron todos por la evolución de la pandemia (el comercio abrió hace una semana), han decidido comenzar a hacerlo también a través de la plataforma ‘Change.org. Las entregarán después en la gerencia del área de salud de Cáceres.

Los residentes advierten de que trasladar el centro no solo supondrá incumplir la normativa sanitaria, sino que conllevará una merma económica en los comercios y bares de la barriada, por la cantidad de personas que mueve y que dejarían de acudir al barrio.