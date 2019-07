Cocaína, la droga por la que más atiende Proyecto Hombre, con el cannabis al alza

Las personas que dependen de la cocaína de lo que realmente dependen es de la dopamina, el neurotransmisor del placer. Como la dopamina no traspasa la barrera hematoencefálica no se puede administrar externamente. La cocaína tiene la propiedad de "ordeñar" al sistema dopaminérgico para que segrege la dopamina. El inconveniente es que daña las células y cada vez se requiere más cantidad de cocaína para que el individuo obtenga placer. Incluso las cosas pequeñas ya no le son placenteras. Tratar de convencer a una persona a que renuncie a cualquier clase de placer tiene la ventaja de que, mientras no se suicide, se le va a tener de paciente. La pregunta del millón es ¿por que esta gente no les enseña a generar voluntariamente su propia dopamina, con lo que las células se restauran, no necesitan más de la cocaína y además, no engancha? No me contestes, se quedarían sin pacientes y tendrían que cerrar el chiringuito. Esto me recuerda aquel principio que dice que si quieres ayudar a los pobres lo primero que tienes que aprender es a robarles.