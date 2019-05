Ocho enfermeros atenderán Urgencias en el nuevo hospital

Ocho enfermeros y ocho auxiliares atenderán las Urgencias en el nuevo hospital, a los que habrá que sumar los médicos. De momento es la plantilla fija que tendrá este servicio en el nuevo complejo, ya que no se puede reducir el número de sanitarios encargados de las Urgencias del San Pedro de Alcántara, que continuará en funcionamiento. Y, de hecho, se espera que el mayor volumen de pacientes siga acudiendo, por el momento, a este último hospital. No obstante en Urgencias del complejo de El Cuartillo también trabajará personal eventual, que se irá contratando en función de las necesidades.

Los traslados de la plantilla están generando malestar entre los profesionales. El problema se da en los servicios que quedarán duplicados una vez que abra el nuevo hospital, como son Urgencias, Radiología, Laboratorio,... En estos casos el Servicio Extremeño de Salud (SES) pidió a los sanitarios que manifestaran su interés en trasladarse. Lo que ha ocurrido es que han solicitado trabajar en el nuevo complejo más personas de las plazas que se ofertan. El SES ha decidido que prime entonces la antigüedad, pero tanto de la plantilla del San Pedro de Alcántara como del Nuestra Señora de la Montaña. Esto va a suponer que algunos trabajadores del Virgen de la Montaña tengan que ser trasladados al San Pedro de Alcántara. El SES asegura que lo hace siguiendo los criterios que han sido pactados previamente en mesa sectorial.

No opinan lo mismo los sanitarios. Ellos consideran que al cerrarse las Urgencias del Nuestra Señora de la Montaña todos los trabajadores deberían marcharse al nuevo hospital. «Nosotros entendemos que no se trata de duplicidades porque son centros diferentes . Hay trabajadores que tuvieron que presentarse al concurso de traslados para conseguir cambiarse del San Pedro al Virgen de la Montaña y ahora van a volver al San Pedro», critica el secretario del sector de Sanidad de FSP-UGT, Felipe Bachiller.

El sindicato ha presentado un recurso de reposición contra los traslados. De no darles la razón irán a la vía contencioso-administrativa. No han querido acudir a los tribunales ahora para no paralizar la apertura del complejo.

«Los profesionales del servicio de Urgencias del hospital Nuestra Señora de la Montaña pensaban que al cerrarse ese hospital ellos tendrían derecho a trasladarse antes que los mismos profesionales del hospital San Pedro de Alcántara. Pero ese no fue el acuerdo que se alcanzó», recuerda el SES.

Según las previsiones iniciales la hospitalización y las Urgencias del nuevo hospital abrirán a finales de la próxima semana.