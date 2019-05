Preocupación en los institutos por las nuevas formas de menudeo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si estuviera legalizada la marihuana no habria estos problemas y se acabaria con las mafias y sus camellos , pero hay muchos intereses creados alrededor del consumo de drogas en general y sobre el consumidor tiene toda la información de los efectos y consecuencias del consumo; ¿el alcohol no es una droga y esta legalizada ? porque la marihuana no ?????? hay que abrir las mentes ......