Recogen firmas para que el bus que llega al nuevo hospital no entre en el campus

Trabajadores del nuevo hospital están recogiendo firmas para solicitar que el autobús que llega hasta el centro no entre en el campus. Se quejan de que el trayecto es demasiado largo (tarda más de 40 minutos desde el centro) por lo que solicitan que se eliminen las paradas del campus universitario para reducir el recorrido. La Línea 3, que es la que llega hasta el nuevo hospital, tiene la cabecera en Pierre de Coubertain, en el barrio de Nuevo Cáceres, y tiene parada en los centros de salud de esta barriada y en los de San Jorge, Zona Centro y Plaza de Argel. En concreto desde que sale de Pierre de Coubertain hasta que llega al nuevo hospital hace 21 paradas (15 desde la Cruz de los Caídos).

La plantilla del nuevo complejo teme que la situación empeore a partir de septiembre, cuando comience de nuevo el curso universitario. Preven que los autobuses vayan llenos, lo que va a impedir que muchas veces suban más viajeros en las paradas (esto ya ocurre en horas punta en las líneas que van al campus). A este problema se une además el volumen de tráfico que soporta la avenida de la Universidad, que retrasa aún más el trayecto del autobús.

El ayuntamiento puso en marcha la actual Línea 3 tras fusionar esta y el Refuerzo Campus. Por las mañanas la frecuencia es de 20 minutos y de 25 por las tardes. Los fines de semana pasa cada 40. «Hay que dar facilidades a los trabajadores. Lo lógico es que el autobús fuera directo y no dé esa vuelta por todo el campus», afirman los afectados, que entregarán sus firmas al ayuntamiento para exigir una solución.

Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también a los pacientes y a los familiares y acompañantes, ya que hasta el nuevo hospital solo se puede llegar en autobús, en taxi o en el vehículo propio. Tal y como informó este diario el pasado noviembre, carece de un acceso peatonal directo. Por la avenida de la Universidad solo se puede acceder a pie por la parte derecha de la carretera (donde está la Guardia Civil y la residencia Asistida), pero no hay manera de cruzar a la acera de enfrente, donde se encuentra el hospital; ya que no existe ningún paso de peatones ni ningún puente peatonal. En cambio, por el margen izquierdo de la carretera (por la Universidad Laboral), las aceras terminan en el puente que da acceso al campus. A partir de ahí es necesario dar un rodeo por la universidad para llegar al hospital.

EN EL CAMPus / Ya en el campus el peatón tiene que atravesar la avenida de las Ciencias y de las Letras hasta llegar a la facultad de Derecho que tiene acceso a la rotonda de El Cuartillo; y de ahí entrar al nuevo hospital. La otra opción es atravesar el parque que existe junto a la escuela Politécnica. Esta última es la menos indicada ya que la conexión que existe entre este parque y la entrada al hospital se encuentra sin asfaltar, con una superficie llena de arena y grava. Es el mismo acceso que existe para entrar en el parque de El Cuartillo; de hecho para llegar a esta zona de ocio son muchos los cacereños que atraviesan por mitad de la carretera para evitar dar todo este rodeo.

Desde el ayuntamiento afirman que se trata de un tema que el nuevo gobierno de Luis Salaya tiene sobre la mesa porque el recorrido es «ilógico». Y añaden que se va a estudiar la forma de modificar el actual trayecto.