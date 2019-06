La región lidera el gasto per cápita en medicamentos con receta

Extremadura es la comunidad autónoma con un mayor gasto per cápita en medicamentos dispensados con receta médica en oficina de farmacia, y también la región que encabeza el ‘ranking’ autonómico en recetas por persona y año. En cambio, figura a la cola en proporción de medicamentos genéricos, superando únicamente a Murcia.

Estos son algunos de los datos contenidos en el estudio que sobre medicamentos suministrados con receta dio a conocer la pasada semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El informe, segundo que realiza la AIReF en el marco del proceso de revisión del gasto que está realizando, efectúa diferentes recomendaciones para disminuir el impacto económico que tiene la partida farmacéutica para las cuentas públicas, entre otras extender el modelo de subasta de fármacos de Andalucía, aunque con algunos cambios, a todo el territorio nacional. Según sus estimaciones, ahorraría hasta 1.000 millones de euros en gasto al Sistema Nacional de Salud (SNS) entre 2020 y 2022 si se aplicara en todas las comunidades y con una introducción no progresiva.

315 MILLONES DE EUROS / El informe recoge datos para el periodo que discurre entre 2003 y 2017. Ese último año, el gasto farmacéutico en oficinas se situó en Extremadura en 315 millones de euros, el 3,1% de los más de diez mil millones que las comunidades autónomas gestionaron en este ámbito. El 55,1% del total se reparte entre Andalucía (17,3%), Cataluña (14%), Valencia (12,1%), Madrid (11,7%) y Galicia (6,8%). «La concentración regional del gasto se explica por las características de edad de la población, su distribución en el territorio y las diferencias de tamaño entre comunidades autónomas», recuerdan los expertos de la AIReF.

Cuando la comparativa se establece en términos per cápita, las diferencias persisten con un rango de variación del 54 % entre las autonomías de mayor y menor gasto, pero sí que cambian las que aparecen en los primeros lugares. Así, Extremadura es la comunidad con un desembolso medio más elevado, con 276,5 euros anuales, 56,8 euros más que el promedio nacional. A continuación aparecen la Comunidad Valenciana (258,9 euros); Asturias (249,9 euros); Murcia (241,8 euros); y Galicia (240,7 euros). Al extremo contrario figuran Melilla (174,3 euros); Baleares (179,2 euros); Ceuta (191,4); Madrid (191,8 euros); y Cataluña (194,7 euros). En este punto, el informe señala que la variabilidad regional aquí «es mucho más elevada» que la que ofrece «el estado de salud de la población, medido tanto a través de indicadores de salud percibida de la población como a partir de otros indicadores clave del SNS». También que las comunidades que más gastan per cápita en farmacias no son las que se encuentran en las mejores posiciones de estos indicadores, lo que podría «denotar diferencias en sus políticas sanitarias y en la prestación de servicios sanitarios».

Así, se incide, mientras que Asturias y Extremadura son de las autonomías con un gasto por persona y año más elevados, presentan esperanzas de vida de las más bajas (82,6 años). «Lo mismo sucede con el indicador de esperanza de años de vida con buena salud desde los 65 (en Asturias es de 8 años y en Extremadura de 8,26)», se apostilla. No obstante, la Airef precisa que, además de las distintas políticas regionales, el diferencial podría estar reflejando también otros factores, como la penetración del aseguramiento privado, muy desigual entre territorios, y donde Extremadura tiene la tercera tasa más baja del país.

La comunidad autónoma repite primera posición también en cuanto a recetas per cápita, con 23,2 en el 2017, frente a una media estatal de 19,6.

El trabajo de la autoridad fiscal independiente también aborda la evolución de los genéricos en el mercado farmacéutico español. A la hora de analizar la relación entre prescripción de genéricos y de medicamentos de marca por comunidad autónoma, Extremadura es la segunda región donde la proporción de los primeros es más baja, con un 33,5% del total, mientras que la media española es del 42%. Y si lo que se pone en relación es el gasto en genéricos con el total del farmacéutico, la comunidad autónoma ocupa la cuarta posición por la cola, con un 17,25%.