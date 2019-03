Sanidad se abre a incluir también a enfermeros en consultas de tarde

Lo van a valorar. El gerente del SES, Ceciliano Franco, abrió ayer la puerta a que en las consultas por la tarde que plantean poner en marcha de forma experimental durante la Semana Santa no se rompa con la unidad básica asistencial (el equipo que integran médico y personal de enfermería) en la atención al paciente. No es una decisión tomada, por el momento (y lo cierto es que entre los sindicatos hay voces que dudan de que finalmente se materialice de esa forma) pero Franco reconoció ayer que a la propuesta de Sanidad para implantar las consultas por la tarde en Atención Primaria «hay que darle una vuelta», y también que la voluntad es incorporar otras categorías, «fundamentalmente enfermero, por si hay que completar la consulta con una prueba determinada, como una cura o un inyectable», avanzó tras la mesa sectorial en la que solo Simex dio su apoyo a este punto. A las demás centrales con representación (CCOO, CSIF, UGT, Satse y USAE) no les convence el contenido de la propuesta, pero sobre todo, las formas, porque los sindicatos se quejan de que la administración ha decidido aplicarla, antes de analizarla en la mesa sectorial de ayer.

El ‘piloto’ de esta propuesta se llevará a cabo durante la Semana Santa en aquellos centros de salud en los que no haya sustituto, y la intención del SES es comprobar si la medida podría ser aplicable durante los meses de verano. La acumulación de días libres en esa semana les parece «el momento ideal». Ceciliano Franco reconoció que los sindicatos les trasladaron ayer que no les han gustado las formas, aunque, según dijo, coinciden con el SES en que «algo se tiene que hacer», y aseguró por ello que se sienten «respaldados» en la propuesta. «Con la oferta en modo de piloto y con al incorporación de algunas sugerencias de los sindicatos, quedará un documento razonable», afirmó en declaraciones a los medios.

La sugerencia en cuestión es la petición de los sindicatos para que se abra a los otros profesionales (principalmente a los enfermeros), y que se maticen criterios objetivos a la hora de hablar de zonas turísticas.

LOS SINDICATOS/ Desde CCOO y CSIF criticaron que la medida se vaya a aplicar «sin un mínimo de consenso». CCOO plantea en ese sentido que se aborde «una reorganización integral de la Atención Primaria» que ellos reclaman desde 2016.

En cuantoa CSIF, achacan a «la mala gestión de contrataciones y jubilaciones» la sobrecarga asistencial actual, que creen que aumentará con las consultas de tarde.

Satse, por su parte, asegura que confiará en que la propuesta para las consultas de tarde incluye a los enfermeros «cuando vea que incluye a los enfermeros».