Los sanitarios explotan y denuncian falta de personal en el nuevo hospital

Pues no nos vendieron la moto diciendo que este era el mejor Hospital del mundo mundial? Ahora resulta que todo son problemas y los que sufren las consecuencia, como siempre, los enfermos. Pero qué hay de cierto en todo esto? Son ciertas las carencias que denuncian los profesionales? Acaso estos profesionales no actúan como auténticos "funcionarios"? Hasta qué punto no están utilizando su posición de fuerza para conseguir mejoras a costa de los pacientes?