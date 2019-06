El SES contratará a 84 médicos de los 132 que terminan el MIR en Extremadura

84 de los 132 médicos en formación (MIR) se quedarán en Extremadura. Así lo ha anunciado el consejo de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, aunque ha reconocido que si bien, no se cubren todas las necesidades, sí se alivian.

Con este anuncio, Vergeles también ha querido salir al paso de las informaciones "que se están vertiendo" sobre los contratos a especialistas que terminan su formación, según recoge la agencia Efe.

El consejero ha detallado que han terminado su período de formación como MIR en Extremadura 52 especialistas en Medicina Comunitaria y Familiar y 80 en otras especialidades, por lo que, como era el compromiso del SES, se ha tratado de dar respuesta a la necesidades con dos tipos de medidas.

Así, por un lado se ha hecho una "apertura excepcional" de las bolsas de trabajo de especialidades, que habitualmente se hace en noviembre, para que los que han terminado el MIR en mayo puedan ser incluidos y, por tanto, llamados para cubrir vacantes.

Además, se han ofrecido contratos de al menos un año en zonas donde se necesitan y en especialidades donde hay más dificultades como son Medicina Familia, Traumatología, Pediatría, Oncología Médica, Dermatología, Diogestivo, Anestesiología, Oftalmología y Radiología, aunque Vergeles ha precisado que en algunas son más comunes en una zonas que otras.

Vergeles ha precisado también que los MIR que se forman en la región no solo son para Extremadura, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, y ha añadido que pese a que se les ofertan contratos "estables y atractivos" hay un porcentaje de especialistas que no aceptan si no son para las áreas de salud de Badajoz y Cáceres.

"En conversaciones con muchos de los finalizan especialidad prefieren más un contrato más precario en Badajoz y Cáceres, que estables en otras", ha dicho el consejero.

Aún así, ha detallado que se han contratado 37 médicos de familia y comunitaria y 47 de otras especialidades, lo que supone el 64 por ciento en relación a los que han terminado el MIR

Las especialidades

Esto significa que se hayan cubierto especialidades que habían provocado problemas, como el Servicio de Nefrología en Plasencia y Llerena, o Urgencias y Otorrinolaringología en Llerena; o Familiar y Anestesiología, en el área de Cáceres, y en Mérida, permitirá mejorar las situación en Anestesiología, Cardioplogía, Otorrinolarngología, Traumatologia y Urgencias.

En cuanto a la situación de Don Benito ha asegurado que se está en "vías de solución" los problemas en Oncología, con la incorporación de dos oncólogos, que se sumaría a la incoporación de traumatólogos en esta misma área.

El consejero también ha querido responder, con datos, "al mito" de que los MIR se forman en la región y luego se marchan, y ha puesto como ejemplo que en especialidades como Anestesiología o Traumatología los que se quedan superan el 50 por ciento de los formados y que en Urología o Digestivo es del 100%.

No obstante, Vergeles ha indicado que se sigue trabajando para dar soluciones a las necesidades de la región con medidas como la solicitud de 24 plazas más para el próximo proceso de MIR, la resolución de la oferta pública anunciada o con medidas para incentivar que se puedan cubrir plazas en zonas menos demandadas.

En este sentido, ha recordado que en la última mesa sectorial se abordaron medidas como mayor puntuación en procesos selectivos para los que acepten esos destinos.