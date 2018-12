El SES estudia si repara o construye un nuevo centro de salud para zona centro de Badajoz

Los tres barrios suman 30.000 personas (acudir a datos demográficos enero 2018), y si no se corre riesgo, que no nos trasladen con soluciones peregrinas si al final edifican un nuevo ambulatorio. Y si se va a reparar, que no flipen metiendo a 30.000 usuarios más en un hospital que está a tomar viento, o en un edificio viejo que no tiene ni rampa para discapacitados, o en un cuquero de Pardaleras donde no cabe ni el servicio de pediatría. 30.000 habitantes no tienen muchos pueblos de Extremadura. Respeto absoluto!!! No somos gallinas ponedoras para colapsar salas de espera ni aves migratorias para hacer kilómetros para que nos pongan una vacuna de la gripe!! Queremos la misma asistencia que el Consejero exige para su familia y para él mismo. Ni más ni menos. Se llama trato digno.