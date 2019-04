El SES tendrá una unidad para asistir a las personas transexuales

Una de las claves es que la persona que quiera iniciar cualquier tratamiento (hormonal, cirugía...) ya no tendrá que presentar, como primer paso, un certificado de un psicólogo o un psiquiatra que confirme que «está en su sano juicio al sentirse hombre o mujer». Era una de las principales reivindicaciones: «A mí nadie me pregunta o me cuestiona que por qué me siento hombre», ejemplifica Hugo Alonso, de la Fundación Triángulo. También se va a blindar la atención sanitaria a los menores de edad, «para que puedan acceder a un tratamiento inhibidor durante la pubertad para frenar un desarrollo sexual que no quieren». Otras de las ventajas es que habrá, por fin, un itinerario concreto para seguir todos los casos, «y no dependerá del médico que te toque, de su preparación o su sensibilidad».

Son los principales avances que existirán en Extremadura gracias al nuevo Procoloco de atención sociosanitaria a las personas transexuales, que recibió ayer luz verde en el Consejo de Gobierno de la Junta. Significa que el SES (Servicio Extremeño de Salud) tendrá una unidad funcional específica para asistir en este tipo de casos. «Pero no se trata de una unidad física como por ejemplo la de trasplantes. Es emplear los recursos que ya existen, los profesionales sanitarios que ya están formados en la materia, para que sean ellos los que reciban siempre, y aplicando los mismos pasos (de ahí el protocolo), a las personas transexuales», explica Alonso.

De esta unidad formarán parte sanitarios de la endocrinología, la cirugía plástica, el trabajo social y la salud mental (en caso de que sea necesario). «Al tener un carácter funcional, el personal se podrá encontrar en emplazamientos físicos diferentes», explican desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Básicamente, se trata de la despatologización completa de la transexualidad en Extremadura. ¿Qué significa? Que dejan de considerarse enfermas mentales a estas personas. Por completo. La transexualidad es una condición natural con la que se nace, que se va formando durante la gestación del feto y que implica que el sexo neurobiológico es distinto al gonadal.

Desde Sanidad y Políticas Sociales añaden: «El abordaje de la transexualidad debe ser individualizado ya que estas personas realizan manifestaciones de su identidad de género en diversas formas y con necesidades distintas, sin que exista un itinerario único. Pero a pesar de esto, este protocolo pretende reducir la variabilidad clínica, facilitando la tarea a los profesionales».

LA CIRUGÍA / Dentro del tratamiento quirúrgico (que se indicará siempre a partir de los 18 años) están: las cirugías de masculinización (histerectomía más doble anexectomía, y mastectomía) y las cirugías de feminización (orquiectomía bilateral, mamoplastia de aumento y cirugía de feminización de la voz).

Las cirugías genitales o de reasignación de sexo se derivan actualmente al hospital Carlos Haya de Málaga. «En un futuro próximo, el equipo de Cirugía Plástica de Cáceres pretende comenzar formación al respecto», aseguran desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Agregan que, en los últimos años, se han llevado a cabo seis derivaciones desde Extremadura a este centro sanitario andaluz de referencia.

Este nuevo avance es un cumplimiento más de la Ley de igualdad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La normativa fue aprobada en 2015 por el Ejecutivo extremeño y se convirtió en pionera a nivel nacional.