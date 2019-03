Los sindicatos piden que las consultas de tarde en Extremadura no sean solo para médicos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) quiere que los médicos de Atención Primaria pasen consultas por las tardes pero la propuesta que presentó ayer en la Mesa Sectorial de Sanidad no convence. Solo el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) avala la propuesta tal y como está planteada y, por eso, el gerente del SES, Ceciliano Franco, se comprometió ayer a llevar a la mesa un nuevo documento que recoJa algunas de las aportaciones sindicales.

La propuesta que el SES expuso ayer pasa por que los facultativos de Atención Primaria que voluntariamente quieran puedan realizar consultas por las tardes en tramos de 3 o 4 horas. La medida se aplicará solo en los casos en los que sea imposible encontrar sustitutos para cubrir vacantes, bajas o vacaciones, ya que esta situación es la que obliga a muchos médicos a acumular las consultas de sus compañeros ausentes o de las plazas sin cubrir. La propuesta, según el documento, especifica que esta medida se adoptará cuando haya más del 33% de ausencias en el centro de salud (nunca para el cupo propio) y que será el coordinador quien decida la organización. El documento prioriza las zonas rurales y permite también acumular consultas en otras localidades, pero siempre se refiere solo al personal médico.

Y esta es una de las principales críticas con las que se ha encontrado la propuesta. «Debe afectar a todos los profesionales», reclama Emilia Montero, de CSIF, que se muestra contraria al documento porque, a su juicio, no solucionará la sobrecarga asistencial: «eso solo se arregla contratando a los médicos necesarios, lo demás son parches». Mientras, propone jornada deslizante (una especie de jornada continuada) pero para todo el equipo de Atención Primaria o del centro de salud y reclama también conocer las retribuciones que percibirían en este caso.

Francisca Gómez, de CCOO, tampoco está de acuerdo con la propuesta presentada por dos razones: la posibilidad de acumular las consultas de otros centros de salud y la exclusión del resto de personal de las unidades básicas de salud. «El SES se olvida de otros trabajadores que también están sobrecargados y, además, ¿quién atenderá la necesidad de la enfermería que se deriven de esa consulta? Porque no se puede utilizar al personal de Atención Continuada ni del 112». Gómez deja claro que no está en contra de que haya consultas de tarde, pero lo planteado «es una barbaridad».

En la misma línea, Felipe Bachiller, de UGT, reclama una propuesta más global que incluya a todas las categorías y una partida presupuestaria ajena al capítulo de gastos destinados a cubrir sustituciones: «las medidas adicionales deben estar al margen en los presupuestos para que no afecten al resto de categorías, porque no se puede dar más jornada a los médicos a costa de no realizar sustituciones en otras categorías». Para Damián Cumbres, de Satse, se trata de un «parche» y rechaza que no haya enfermeros que atiendan esas consultas de tarde. «Lo contrario es acumular trabajo para la mañana siguiente; si hace falta abrir los consultorios que sea con los profesionales suficientes».

Solo Simex apoya el documento actual: «lo que queremos es que se dé esta opción cuando haya sobrecarga laboral y no se encuentren sustitutos y eso sucede fundamentalmente en el caso de los médicos», explica María José Rodríguez. La intención del SES es hacer un programa piloto en varios centros durante la Semana Santa. «Solo cuando se ponga en marcha esta medida podremos valorar bien lo que supone. De momento, el SES se compromete a dar una vuelta al documento, incluir algunas propuestas y debatirlo en una nueva mesa sectorial.