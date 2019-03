Vergeles asegura que «a medio plazo» habrá unidad de enfermedades raras

Lo del señor Vergeles me parece realmente vergonzoso!!! Pero usted se ha parado a analizar a los profesionales de este centro PRIVADO y la maquinaria que utilizan? Porque yo sí, y es todo puro marketing. Los profesionales por su parte no están lo suficientemente capacitados para tratar aspectos neurológicos, quien quiera puede investigar y sacar sus propias conclusiones. Mientras se realizan recortes en la sanidad pública y se obliga a especialistas neurólogos a abandonar la comunidad, el señor Vergeles comenta la posibilidad de realizar acuerdos con este tipo de centros privados, que antes de mirarte siquiera te ofrecen "ofertones" de packs de sesiones. Por favor, abran los ojos! Hasta cuándo vamos a permitir que no se invierta en la sanidad pública, que nuestros neurólogos del SES no cuenten con las últimas novedades mientras se hacen acuerdos con centros privados de dudosa calidad? No tengo palabras.