La lluvia se carga el Jueves Santo

A medias. Así se quedaron los cofrades emeritenses al ver que las tres cofradías que estaban realizando su estación de penitencia en la calle tuvieron que darse la vuelta porque la lluvia hizo acto de presencia. Sobre las nueve de la noche, cuando la Paz, Vera Cruz y Ferroviaria se encontraban en el entorno de la puerta de la Villa, las precipitaciones empezaron a caer con fuerza en la capital extremeña truncando así lo que iba a ser un esplendoroso Jueves Santo. A esa hora, solo estaba pendiente de salir la cofradía de los Castillos, que finalmente decidió no echarse a la calle.

Antes de que la lluvia acabara con el Jueves Santo, la primera en abrir la jornada del Jueves Santo emeritense fue la Franciscana Hermandad del Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de Nazaret, fundada en 1535, y refundada en 1980, que salió de la parroquia del Perpetuo Socorro, en la barriada de las sindicales, a las seis y cuarto de la tarde. Fueron muchos los que se acercaron para disfrutar de la salida de esta cofradía que, como novedad, estrenó nada más salir la marcha ‘Bajo tu dulce mirada’, compuesta por Raúl Martín Cruzado, y dedicada al cristo de la Vera Cruz, obra de Eduardo Zacanda. El paso del cristo contó con el acompañamiento de la agrupación musical nuestro padre Jesús de la Salud (Cáceres); y la dolorosa, obra de Álvarez Duarte, con el de la asociación músico-cultural de Fregenal de la Sierra (Badajoz). Cuando la cofradía se encontraba por la puerta de la Villa, llena de emeritenses, tuvo que darse la vuelta.

Con apenas 15 minutos de diferencia, la cofradía de Prendimiento de Jesús y Nuestra Señora de la Paz, fundada en el año 1955, también se echaba a la calle desde la parroquia de San Francisco de Sales. Tras su salida del templo, los pasos del Prendimiento de Jesús y de Nuestra Señora de la Paz (Mérida), con el acompañamiento de la agrupación musical Nuestra Señora de la Paz, discurrieron junto al acueducto de San Lázaro, en uno de los momentos más singulares de esta cofradía, que siguió su camino en dirección al centro de la ciudad, pero cuando estaba próxima al Hornito, y ante la llegada de las precipitaciones, se resguardó en Santa Eulalia.

Con dos cofradías ya en la calle, la ciudad esperaba para la salida de la cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene su origen en el año 1947. En las inmediaciones de la basílica de Santa Eulalia numeroso público esperaba el inicio de la procesión para poder disfrutar en la calle del imponente paso del Descendimiento, con 70 portadores, y de la belleza de la Esperanza, con 35 portadores, que contaron con el acompañamiento musical de la banda de música de Monesterio (Badajoz). Al poco de salir de su templo, y tras haber pasado ya la rambla de Santa Eulalia, los dos pasos se dieron la vuelta para resguardarse en el atrio de la basílica.

La cofradía de los Castillos, fundada en el año 1928, con el santísimo cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor, decidió no realizar su estación de penitencia, cuyo inicio estaba previsto para las 20.30 horas, porque las condiciones meteorológicas que se presentaban en la ciudad no eran nada halagüeñas. Cabe señalar, que de forma excepcional también iba a procesionar el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, después de que el Miércoles Santo no pudiera realizar su estación de penitencia debido al mal tiempo.

calvario // Al cierre de esta edición, sin las condiciones meteorológicas lo permitían, estaba prevista para la una de la madrugada la solemne procesión del santísimo cristo del Calvario, una talla anónima, de la que se tienen las primeras referencias en el año 1667. La procesión no tiene acompañamiento musical, aunque la capilla gregoriana del Calvario acompaña a la imagen del crucificado y canta ante el santísimo sacramento de la parroquia de Cristo Rey-Calvario el canto Pange Lingua mozárabe.

En la jornada de hoy, Viernes Santo, dos cofradías procesionarán en Mérida: la Ferroviaria con las vírgenes de las Angustias y la Esperanza, a las 11.00 horas; el Calvario con el Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores, a las 19.00 horas y a partir de las once de la noche con la Virgen de los Dolores en su Soledad. Asimismo, hoy tendrá lugar una procesión extraordinaria de la pasión y muerte de cristo con 12 pasos de misterio y un palio, que se iniciará a las 17.30 horas desde la iglesia del Carmen. Ya de madrugada se desarrollará otro de los platos fuertes de la Semana Santa de Mérida como es el Vía Crucis en el anfiteatro romano tras la procesión del Cristo de la O.