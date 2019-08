16 bebés sufren el síndrome del hombre lobo al tomar crecepelo por error

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) retiró del mercado un total de 23 lotes de omeprazol de Farma-Química Sur S.L. tras haber recibido la notificación de 14 casos de hipertricosis (o síndrome del hombre lobo, ya que consiste en un exceso de vello) en bebés en Granada. El 11 de julio, la Aemps lanzó una alerta farmacéutica y ordenó la retirada del primer lote de este medicamento indicado para el reflujo gastroesofágico (entre otras indicaciones). El 6 de agosto emitió una nueva alerta y, como medida preventiva, amplió la retirada a 22 lotes más fraccionados por Farma-Química Sur S.L. y considerados "potencialmente afectados por la incidencia". La noticia ha trascendido a los medios de comunicación este lunes.

Según informa la Aemps en un comunicado del 8 de agosto, el organismo detectó que estos lotes de omeprazol, que se vendieron en dos farmacias de Granada, contenían minoxidil, un principio activo de medicamentos utilizados para el tratamiento de la alopecia. La Aemps asocia lo ocurrido al uso de fórmulas magistrales. Aun así, fuentes del Ministerio de Sanidad informan a este diario de que todos los bebés afectados se encuentran "perfectamente" y ninguno de ellos necesitó ingreso hospitalario.

Inicialmente los pequeños experimentaron una aparición de vello, que sin embargo remitió en cuanto dejaron de tomar el omeprazol. "El asunto está completamente localizado, controlado y atajado desde el 8 de agosto", aseguran estas fuentes. La situación, insisten, sigue "exactamente igual" desde entonces.

La Aemps informa en su comunicado que, según la información proporcionada, "se ha detectado también la elaboración de fórmulas magistrales con dichos lotes de omeprazol destinadas a uso veterinario". "De momento, no se han recibido notificaciones de sospechas de efectos adversos en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios (SEFV-VET)", añade en su nota.

A raíz de esta incidencia y las inspecciones llevadas a cabo a sus instalaciones, la empresa Farma-Química Sur S.L. tiene suspendido su registro para realizar las actividades de fabricación, importación y/o distribución de principios activos farmacéutico desde el pasado mes de julio.

¿Qué es la hipertricosis?

La hipertricosis congénita generalizada tipo Ambras o síndrome del hombre lobo es una alteración genética que afecta al crecimiento de pelo. Quien lo padece ve cómo su pelo crece en mucha cantidad y grosor en zonas del cuerpo donde habitualmente no lo hace, como por ejemplo la cara. Se trata de un problema estético que, no obstante, no supone ningún riesgo para la salud. Aunque puede producirse en zonas localizadas del cuerpo, su manifestación más conocida es aquella en la que se cubre con pelo toda la superficie corporal, excepto las plantas de los pies y las palmas de las manos.

Se trata de una enfermedad muy rara de la que existen menos de 40 casos documentados en todo el mundo, según el informe periódico de Orphanet, entidad dedicada al estudio de las enfermedades raras. El primer caso de hipetricosis se descubrió en Austria en el año 1648.