29 de febrero: ¿Quién creó los años bisiestos y desde cuándo existen?

Cada cuatro años el calendario tiene una notoria modificación. Febrero tiene un día más. Sí, 29 días, como hoy, que solo da en los años bisiestos.

¿Pero quién en su sano juicio tuvo la idea de alarga más los días del año? El culpable, por así decirlo, fue el famoso emperador romano Julio César.

Transcurrían el año 46 o 47 A.C, cuando el máximo representante del imperio modificó el calendario juliano, llamado así en su honor, para que cada cuatro años se le agregara un día más. Es decir 366 días.

Pero la decisión no fue un capricho de emperadores engreídos que un día se levantaron de la litera con ganas de agregar o quitar horas al día. Julio César tuvo información científica de primera mano, sobre todo del matemático y astrónomo Alejandrino Sosígenes, quien le reveló que el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol es ligeramente superior al tiempo que tarda en girar 365 veces (respecto al Sol, ahora sabemos que en realidad tarda 365.24219 rotaciones).

Dicho de otro forma, nuestro planeta no solamente tarda 365 días en dar una vuelta al Sol sobre su órbita como algunos piensan, sino 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más. Por eso cada cuatro años se agrega a febrero un día que compensa el tiempo sobrante y así este 2020 tendrá 366 días.

Calendario gregoriano

Este cambio impuesto por el emperador tuvo algunos ajustes que se realizaron muchísimos años después, incluso después de Jesucristo. En el año 1582, el calendario gregoriano, promovido por el papa Gregorio XIII, sustituyó al juliano y ajustó un poco más el desfase que todavía existía con el calendario juliano añadiendo excepciones a los años bisiestos: no lo serán los años múltiplos de 100, salvo si son también divisibles por 400. Por este motivo, el año 1900, que debería haber sido año bisiesto, no lo fue (es múltiplo de 100 y no es divisible por 400). Y el año 2000, que es múltiplo de 100, pero también es divisible por 400, sí que lo fue. Del mismo modo, los años 2100 y 2200 no serán años bisiestos.

Asimismo, se fijó las fechas en las que se debía celebrar Navidad y otras fechas religiosas.

Si se han preguntado qué pasaría si no añadimos ese día extra a nuestra vidas, las estaciones acabarían descompasadas del calendario, de tal manera que después de unos 700 años, en el hemisferio norte la Navidad caería en mitad del verano. Al revés, en el hemisferio sur. ¿Quieren eso?

Tributo de Google

En tanto, hoy, el buscador más usado por el mundo, celebra con un doodle este día con el nombre de Leap Day 2020.

El Doodle de hoy salta de alegría en el Leap Day, el 29 de febrero, que solo ocurre cada cuatro años, para mantener nuestros calendarios alineados con la Tierra y el sol, reseñó Google.