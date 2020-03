40.000 mascarillas para prisiones

Instituciones Penitenciarias repartirá 40.000 mascarillas en las cárceles del país. Así lo hizo público a través de un comunicado en el que anunció que el reparto se realizará con prioridad para las zonas con mayor incidencia del coronavirus. En concreto, irán destinadas en primer lugar para los empleados que trabajen en lugares cerrados como cocinas, enfermerías o galerías y para los funcionarios que se encarguen de la apertura y del cierre de las celdas donde no se pueda mantener la distancia de seguridad estipulada. También aseguró que los Equipos de Protección Individual (EPI´s) seguirán distribuyéndose entre los establecimientos penitenciarios y varios centros con talleres de producción como Madrid I, Sevilla I, Córdoba, Huelva y Topas empezarán a fabricar mascarillas reutilizables. Este anuncio llega después de que funcionarios de prisiones denunciaran desde que se inició la crisis sanitaria que no reciben el material de protección adecuado. En concreto, en el caso de Extremadura, los trabajadores de la prisión a través del colectivo 'Tu abandono me puede matar', denunciara que los equipos de protección personal son «insuficientes para evitar los contagios». «Tenemos escasez de guantes y de mascarillas, los internos están preocupados porque los profesionales que están ahí pueden ser vector de propagación, en un módulo hay alrededor de 100 personas y los reclusos hacen vida en común, si hay algún caso va a ser inevitable que se contagie al resto», declaran.

Precisamente, esta denuncia coincide con el primer fallecimiento en una prisión por coronavirus. Se trata de una mujer de 78 años, con patologías previas y que cumplía condena en la enfermería del Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera). Además del ese primer fallecimiento, otros tres internos han dado positivo por coronavirus en los últimos días. El primero de ellos en una prisión de Álava que ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra en cuarentena. Los otros dos casos son dos internos de Madrid VII y se encuentran hospitalizados.

«No nos hacen los tests»

En cuanto a los trabajadores que han dado positivo por coronavirus la cifra supera ya los 40, el más grave, un jefe de servicios del Centro Penitenciario de Teruel que se encuentra en la UCI. En Extremadura de momento no hay ningún positivo. En cualquier caso, los funcionarios advierten que «no hay positivos porque que no se han hecho las pruebas». «No nos hacen los tests, no todos los positivos acaban en la uci, hay asintomáticos y podría a llegar a serlo cualquiera, nadie nos revisa», concluyen.