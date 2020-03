El 40% de los enfermos por coronavirus están hospitalizados y más del 50%, graves

Por primera vez desde hace varios días, Sanidad ha dado cifras de cuantas personas están hospitalizadas debido a que se han infectado de coronavirus, son un “poco más del 40%” de los infectados, según ha detallado Fernando Simón, el jefe del centro de alertas y emergencias tras la reunión del Comité Técnico de Gestión sobre la evolución de la enfermedad en España. De ellos, más del 50% están graves, en un escenario en el que, según ha alertado el experto, “algunos pasan de moderadamente grave a graves rápidamente”, lo que está contribuyendo a incrementar “el estrés sanitario” que sufren los hospitales de las zonas más castigadas en los últimos días. De hecho, 432 enfermos están en la UCI y 309 han fallecido desde el principio del brote, 21 más que hace 24 horas.

El perfil de los enfermos más graves coincide con el de personas mayores, con varias patologías, entre ellos hipertensos, personas con enfermedades cardiacas o respiratorias, pero eso no significa, que “algunas personas de los grupos menos afectados no tengan cuadros graves”, según ha avisado el experto.

En las últimas 24 horas, la epidemia ha contagiado a 9.191 personas, 1.428 más que del sábado al domingo, si bien la cifra podría ser superior, según ha reconocido Simón, dado que en fin de semana algunas autonomías pueden que estén comunicando los datos con retraso. Por ello, según el director del Centro de Alertas y Emergencias, la curva ascendente continúa sin apenas variaciones en los últimos días, con un 25% más de casos que el día anterior.

Los escenarios futuros

Esto indica, según el máximo responsable técnico del Ministerio de Sanidad, que la epidemia “crecerá unos cuantos días, pero no se saben si dos o siete”. Todo depende, naturalmente, del cumplimiento de las medidas de restricción de movimientos decretadas en el estado de alarma. “Si seguimos a rajatabla las restricciones, es muy probable que el impacto sea rápido y drástico”, aunque no se observe en la curva y se produzcan menos contagios hasta dentro de cuatro o cinco días, debido al periodo de incubación. Si bien, el Gobierno también maneja escenarios más pesimistas. El más preocupante de todos indica que la curva tendrá 10 días más de subida, con un número muy importante de casos en el día pico. “Vamos a ver si conseguimos” darle la vuelta y que España no llegue a los escenarios más pesimistas", ha remachado.

Para ello, Simón ha advertido de que aunque los primeros días de confinamiento en las casas pueden ser “incluso divertidos”, la “última semana no será fácil”, pero hay que buscar “maneras para sobrellevar ese periodo de la forma más adecuada” porque si no se mantiene la “tensión”, los “esfuerzos” de restricción de movimientos y vida social los primeros días “no habrán servido”. “No podemos dejar que el esfuerzo se vaya al traste al final”, ha concluido.

El número de altas se sitúa en 530 desde el inicio de la epidemia en toda España.