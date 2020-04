9 consejos para estudiar desde casa durante la cuarentena

Durante la cuarentena se ha vuelto imprescindible el establecer buenas rutinas para llevar al día el estudio y los trabajos desde casa. En este artículo en concreto nuestros expertos en formación te cuentan algunos consejos y recomendaciones para estudiar desde casa durante la cuarentena.

Establece una rutina

Primero y fundamental, tanto si estás tratando de que tus hijos pequeños estudien como si eres tú quien tiene que estudiar desde casa es establecer unas rutinas. Las rutinas en este caso no tienen por qué ser muy rígidas en cuanto a las horas concretas, ya que es mucho el tiempo que pasamos en casa y no debemos agobiarnos pero sí es importante que te establezcas por ejemplo dos horas al día de estudio y que intentes hacerlo siempre en horas parecidas (por la mañana o por la tarde, después de comer, nada más levantarte, etcétera.). Solo tú conoces tus horarios y es importante adaptarlos de forma saludable para sentirte bien y poder seguir progresando de forma eficiente con tus estudios. Si algún día te saltas la rutina por algún motivo no te preocupes pero vuelve a iniciarla sin dejar que pase más tiempo al día siguiente para que el estudio en casa se convierta en un hábito.

Desconecta de vez en cuando

No deberías pasar más de una hora seguida estudiando sin hacer descansos. Puedes aprovechar para visitar tus redes sociales, salir al balcón a ver cómo están tus vecinos, tender la ropa, limpiar la casa... Ahora bien, no cometas el error de entrar en "multitarea" y estar estudiando y haciendo todas estas cosas a la vez. Establécete períodos de estudio concretos como por ejemplo 45 minutos y después aprovecha el tiempo de descanso para hacer estas otras acciones.

Muévete

Tampoco deberías pasarte toda la mañana o la tarde estudiando sin moverte. Mientras estudias desde casa es recomendable que vayas moviendo tu cuello, estirando tus brazos, haciendo ejercicios de parpadeo para que tu cabeza no se canse, etcétera. Asimismo, también te recomendamos hacer breaks deportivos en lugar de breaks para ir a picar algo. Esto quiere decir que cada cierto tiempo puede ser interesante que pares y aproveches para hacer unas flexiones, caminar un poco por casa, hacer algo de pesas, etc. Hablamos de ejercicios muy cortos de uno u dos minutos que te ayudarán a refresca la mente y a mantener al mismo tiempo tu cuerpo a punto mientras estudias.

Hidrátate bien

Durante el estudio es fundamental mantenerse correctamente hidratado. Puedes conseguirlo bebiendo agua de forma regular, pero también puedes tomar zumo de limón casero, infusiones y café siempre y cuando no te pases con las cantidades. Los tés son también una buena opción saludable y para ocasiones puntuales los batidos caseros de frutas y leches vegetales son también una opción muy interesante.

Cuida la atmósfera de la habitación

Resulta fundamental también para estudiar desde casa de forma agradable el cuidar al máximo la atmósfera de la habitación. Los olores, la música, el ambiente, etcétera. Un buen humidificador de calidad e incluso un difusor de aromaterapia serán muy buenas opciones para mantener la humedad en el ambiente de tu hogar en unas condiciones óptimas para propiciar el estudio.

Aliméntate de forma saludable

Al igual que la hidratación es fundamental mantener una alimentación saludable si vas a estudiar desde casa. La tendencia va a ser visitar la nevera para picotear algo insano. Normalmente el estudio puede provocarte algo de estrés y ansiedad, sobre todo teniendo en cuenta la situación de incertidumbre en que nos encontramos actualmente pero esto no puede convertirse en una escusa para atracar la nevera así que te recomendamos cuidar al máximo tu alimentación y si vas a tomar snacks recurrir a opciones saludables como por ejemplo los sticks de zanahoria, los frutos secos o el chocolate puro.

Comparte con otros alumnos

Estudiar desde casa no tiene por qué significar estudiar solo. Puede ser muy interesante aprovechar todos los recursos que tienes disponibles actualmente (video llamadas, chats de grupo, WhatsApp, etc.) para compartir con tus profesores y compañeros tiempo de aprendizaje y estudio a través de las redes sociales. De esta forma, además de aprender de forma más sencilla y poder resolver todas tus dudas te sentirás acompañado/a y mantendrás tu mente orientada hacia tus objetivos futuros de formación para continuar aprendiendo con las mismas ganas con las que lo venías haciendo hasta ahora.

Revisa la temperatura

Además de cuidar la humedad del ambiente, la ventilación, los olores y los sonidos en el espacio de estudio también es fundamental cuidar la temperatura para mantenerte cómodo/a mientras estudias. No deberías pasar calor bajo ningún concepto pero el frío tampoco te ayudará para nada a concentrarte. Si eres de los que se le congelan las manos o los pies a la mínima corriente un calentador de pie te resultará especialmente interesante ya que te permitirá mantener tus extremidades en un óptimo estado durante tu período de estudio.

Busca métodos divertidos

Estudiar en casa no tiene por qué ser aburrido. Tanto si tienes niños como si estás estudiando tú puedes buscar alternativas interesantes online, ver documentales en Netflix, disfrutar encontrando los mejores canales de YouTube sobre los temas que más te interesan para formarte al máximo, etcétera.

Para los niños puede ser interesante aprender las cosas de forma práctica, haciendo experimentos por ejemplo. En Youtube existen muchísimos canales de ciencia-divulgación con este tipo de experimentos que pueden hacerse en casa paso a paso de forma segura para educar a los pequeños de una manera práctica que sin duda nunca olvidarán.