Casi un 60% de españoles afirman que llevan bien el encierro doméstico

se lleva medio regular el encierro porque se puede salir..podemos sacar al perro las veces que nos de la gana..podemos ir al mercadona o al estanco cuando queramos y un largo etc. A los niños los tenemos 10 horas con la tablet o la consola y punto...o nos vemos 100 series de netflix. Y no lo critico,porq por suerte grcias a esto no nos hemos matado todvia en las casas.