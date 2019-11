Los acusados del caso Arandina defienden su inocencia

Los tres exjugadores del Arandina Fútbol Club acusados de una agresión sexual cometida contra una menor de 15 años han hecho uso de su derecho a la última palabra al final del juicio en la Audiencia Provincial de Burgos y defendieron su inocencia. Los tres coincidieron en que son inocentes, en que este asunto les «ha arruinado la vida» y pidieron «justicia», según informaron fuentes jurídicas y dos de los tres encausados, tras finalizar la vista oral, en declaraciones a los periodistas.

«Soy inocente y espero que se haga justicia», expresó uno de los encausados, Raúl Calvo, quien no pudo seguir hablando debido a su estado de nerviosismo. Carlos Cuadrado, Lucho, dijo que «la gente debe darse cuenta de que esta es una denuncia falsa».

Después de seis sesiones, finalizó la vista oral en la que Raúl Calvo, de 19 años, se enfrenta a la petición de 40 años por parte de la Fiscalía y los otros dos encausados, Carlos Cuadrado, Lucho, de 24, y Víctor Rodríguez, Viti, de 22, a 39 años de prisión, ya que a cada uno se le acusa de un delito de agresión sexual y colaboración necesaria en los otros dos. Los letrados de los encausados pidieron la libre absolución y en caso de sentencia condenatoria pidieron al tribunal que tenga en cuenta que no conocían la edad de la víctima y que en todo caso no sabían que mantener relaciones con una menor de 16 años es delito. Las acusaciones popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, y particular, que representa a la familia de la víctima, han elevado a definitivas sus calificaciones iniciales y en el primer caso pide 43 años y ocho meses de cárcel para cada uno; y 43 años y medio en el segundo.

Aunque no hay un plazo para que se dicte sentencia, el presidente de la sala, Roger Redondo, adelantó su intención de dictar la resolución cuanto antes, seguramente en un par de semanas.