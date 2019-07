Aemet: Pronóstico del tiempo en toda España para hoy viernes 26 de julio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No tienen vergüenza ni en esto, si la AEMET dedica esto a Extremadura la verdad y a Murcia o Asturias por poner un ejemplo, no digo Cataluña, Madrid o País Vasco le dedican con detalle el parte del viernes, es que realmente no somos nadie para nadie.