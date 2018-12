Aficionadas extremeñas al 'running' abren el debate sobre la inseguridad cuando salen a correr

«Cabreada, asqueada, tocada... Hasta los cojones de salir a correr mirando quién viene detrás o por dónde vas. Hasta el coño de decisiones de verdes, blancos o amarillos basadas en leyes y políticas que no nos protegen. No es una más, es ni una menos».

Con ese contundente mensaje y los hastag #NosQueremosVivas, #NiUnaMenos, expresaba la árbitro cacereña de la liga LEB, Espe Mendoza, su indignación en las redes sociales por el asesinato en El Campillo (Huelva) de Laura Luelmo, presuntamente, cuando había salido de la casa que tenía alquilada en la localidad para hacer deporte.

La noticia ha generado desde la tarde del lunes un aluvión de mensajes de indignación, repulsa y frustración, y muchos comentarios en los que mujeres hablaban de la percepción de inseguridad que tienen e incluso de las precauciones que, consciente o inconscientemente toman, cuando salen a practicar deporte, pero también en su vida cotidiana. «Por mi trabajo, viajo y, muchas veces de madrugada quieres parar a tomar un café y te planteas en qué sitio paras que te sientas segura, cuando lo que estás haciendo es volver a tu casa del trabajo», explicaba la árbitro cacereña que reconoce la «impotencia y rabia» que le genera tener que sentirse amenazada de ese modo por ser mujer.

«Alguna vez he apretado el paso porque me había quedado atrás en el grupo y me he sentido observada. Pero no voy a dejar de salir a correr, y no voy a dejar de hacerlo sola, en ciudad o en el campo», reivindica Esmeralda Ruiz, una pacense aficionada al ‘running’, aunque «siempre voy con el móvil con batería y con el GPS activado», dice. Otra aficionada, también pacense, asegura que no va a permitir que el miedo le invada: «siempre he oído que no vaya a correr sola ni por zonas oscuras, pero me niego a vivir sobreprotegida, me niego a vivir con una sensación de inseguridad que no tienen los chicos», dice Ana Mejías.

Maca Muñoz es una atleta cacereña que reconoce que disfruta de la libertad que le da correr: «voy sola, no aviso a nadie, salgo por caminos y alguna vez me han lanzado comentarios groseros, pero he optado por hacer oídos sordos y seguir».

La comunidad educativa tuvo también muestras de repulsa por el asesinato de la profesora con concentraciones convocadas en todos los colegios e institutos de la región, así como en el centro de Profesores y Recursos de Cáceres. También se concentraron en Plasencia convocados por el ayuntamiento, y en Cáceres, la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, convocó también un minuto de silencio en la plaza Mayor por la muerte violenta de Laura Lesmes. «Denunciamos públicamente las situaciones de inseguridad y peligro que vivimos a diario las mujeres por el hecho de ser mujeres y seguiremos reivindicando el derecho a sentirnos libres y seguras. Es nuestro derecho salir y volver a casa con vida», reivindicaba el comunicado.